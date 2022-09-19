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北部低溫狂掉10℃！明氣溫溜滑梯「晚上剩19度」　這天後雨變多

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲20日東北風增強，北台灣降溫明顯。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（19日）各地大多為晴到多雲，白天高溫為32至34度，其中嘉義市及台東縣局部有達到36度以上。中央氣象局表示，明（20日）東北風增強，各地氣溫略降，尤其北台灣降溫較明顯，白天高溫剩28、29度。氣象專家吳德榮更透露，明晚上低溫恐會降至19度，日溫差達10度。

氣象局預估，20日各地氣溫略降，北台灣白天高溫為28、29度，其他地區30至32度，感受較舒適，晚上低溫為21至23度，南部地區會稍高一些，感受都稍涼。吳德榮則表示，北台灣未來一周的高溫會落在28至30度，低溫則會落在20度以下，日夜溫差較大，早出晚歸民眾須留意氣溫的變化。

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天氣方面，清晨中南部及花、東沿海地區有零星陣雨的機會，不過白天各地大多為多雲到晴，感受溫暖舒適，午後在南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，其中南部平地降雨機率較高，下午外出建議攜帶雨具，而且近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周三（21日）持續受東北風影響，北台灣稍轉涼，高溫在28、29度左右，最低溫局部可以來到20度左右，其他地方也略降一些，且水氣增多，迎風面桃園以北及東半部地區有短暫陣雨的機會，其他地區仍為多雲到晴，午後在山區有零星短暫陣雨。

到了周四（22日）水氣減少一些，迎風面降雨範圍縮減到大台北山區及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地方天氣變化不大，仍為多雲到晴，午後在山區有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，周五至下周一（23日至26日）菲律賓東方海面低壓帶逐漸靠近，東北風有再增強趨勢，這波東北風增強主要反應在水氣的增加，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，都有局部短暫陣雨的機會，而其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周五起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

至於今年第14號輕度颱風「南瑪都」目前仍持續影響日本的天氣，對台灣無直接影響，但受其間接影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖有長浪發生的機率，浪高可達2至3米，基隆北海岸及宜蘭、花蓮甚至可來到3至4米，海邊活動請特別注意自身安全。
 

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