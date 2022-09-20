「六十石山」掀讀音大戰！　鄉公所公布正確答案

▲花蓮六十石山。（圖／花蓮富里鄉農會提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台東池上18日下午發生規模6.8強震，造成花蓮富里六十石山坍方、約400人受困，有媒體報導相關災情時，因為六十「石」的發音引發爭議，但其實富里鄉公所早在幾年就有公布正確讀音。

自從地震新聞播出後，許多媒體主播、記者在播報新聞時都唸「六十石（ㄕˊ）山」，讓不少讀者、聽眾認為是媒體唸錯，不斷投書或致電指正應該要唸「六十石（ㄉㄢˋ，音同蛋）山」。

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▲媒體報導「六十石山」災情，「六十石山」唸法引發網友論戰。（圖／記者黃彥傑攝）

有網友在批踢踢表示，「0918大地震造成道路嚴重坍方，新聞都一直報導災情」、「但記者一直說是六十石（ㄕˊ）山，但我記得正確的唸法是六十石（ㄉㄢˋ）山，所以到底怎麼唸是正確的？」

貼文一出立刻引發兩派網友論戰，有一派網友認為，應該就是唸六十石（ㄕˊ）山，但另一派網友則認為，這邊的石為量詞，應該唸石（ㄉㄢˋ，音同蛋），有人說「度量衡的石，唸蛋」、「一石，音同蛋」、「六十蛋山」。

事件發酵後，有媒體特別致電向富里鄉查證，確定六十石（ㄕˊ）山才是正確唸法。

此外，花東縱谷國家風景區管理處表示，富里鄉公所多年前就正名讀音為六十石（ㄕˊ）山。

至於六十石山的命名由來，花東縱谷國家風景區管理處介紹，在日治時期，這一片山區本是一片繁茂的樟樹林，為了煉製樟腦而被砍伐一空，結果發現在空曠的山坡上，散佈著60塊巨大的石頭，所以這裡被命名為六十石（ㄕˊ）山。