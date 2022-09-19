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社會 社會焦點 保障人權

獨／母女買菜騎車回家半路遭樓壓　勇媽親曝驚悚瞬間與傷勢現況

記者游宗樺、戴上容／花蓮報導

台東昨18日下午2點44分發生規模6.8強震，花蓮玉里鎮一處小7超商的3層樓建築塌，4人受困瓦礫堆中，其中一對母女被震垮的樓房壓住，靠著手機最後獲救，《東森新媒體ETtoday》記者找到受困母女，並以視訊專訪，媽媽還原事發經過並親曝現況傷勢表示，當時買完菜騎機車載著女兒回家時，被震垮的樓房壓住，當時強化玻璃跟輕鋼架剛好形成一個空間，讓母女二人只受輕傷獲救。

▲▼媽媽還原事發經過並親曝傷勢。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼媽媽還原事發經過並親曝傷勢。（圖／記者游宗樺攝）

花蓮玉里樓房倒塌後有4人受困，房東夫妻2人先被救出、意識清楚，一對39歲、5歲母女仍受困在磚瓦底下動彈不得，幸虧媽媽的手機能收到訊號，得以正常接通，讓外界得知2人尚有意識，警消人員加強力度救援。

▲▼花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌7-11。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌的7-11。（圖／記者湯興漢攝）

救災人員接獲消息，依循線索搜救，順利於下午5時37分將2人陸續救出，送往醫院救治。

《東森新媒體ETtoday》記者19日循線找到受困母女家中，並以視訊專訪，母親心有餘悸表示，當時她騎機車載著女兒從市場要回家，在路口時突然地震搖得很厲害，一陣天搖地動，機車無法前行，她想棄車、抱著女兒逃命，但霎那間，7-11房子就倒了！

▲▼媽媽還原事發經過並親曝傷勢。（圖／記者游宗樺攝）

▲媽媽還原事發經過並親曝傷勢。（圖／記者游宗樺攝）

所幸，有強化玻璃跟輕鋼架形成一個空間，讓兩人身上沒被壓住，受困當下，女兒當時躺在地上，媽媽則是側身倒地，後來受困時改趴著才比較舒服，但兩人還是有被碎玻璃割傷。

她靠著手機與先生保持通話，先生趕到現場心急如焚、一度泛淚哭泣，先生到場後與救難人員告知位置，兩人持續透過手機對話，救災人員與先生持續給予安撫與信心。最後，救災人員順利找到母女2人位置，率先將5歲女童救出，初步評估是腳部受傷，最後使用擔架抬出送往醫院診斷救治。

母親也親曝她和女童傷勢與現況，女童在地震之後會變得比較緊張，需要有人陪在旁邊，而她是肋骨斷掉1根，腰部跟左大腿酸痛，目前行走、如廁都要由先生協助。

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