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妹子獨自在家遇強震！　爸爸急傳「3字」安撫　網感動：好暖

▲▼花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌7-11。（圖／記者湯興漢攝）

▲台東18日發生規模6.8強震。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震後，花東地區後續大大小小餘震不斷，不少人第一時間想到的都是家人。一名女網友就分享自己的經歷，表示6.8強震發生時，剛好只有她自己在家，爸爸似乎擔心她會害怕，於是傳訊息安撫，讓她覺得相當感動。不少人看到後紛紛表示「好暖喔」。

原PO在「Dcard」發文表示，18日上午開始陸續發生大大小小的地震，其中最震撼的是，下午2點多的規模6.8強震。因為他們家住在比較高的樓層，加上當時只有她一個人在家，地震當下她獨自待在廁所內，沒想到幾分鐘後，爸爸就傳訊息安撫說「不要怕」，雖然當下她只回覆「好哈哈哈」，但因為對方平時不會特別說什麼，卻在緊要關頭突然傳訊息關心，所以讓她格外感動。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲爸爸傳訊息安撫。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「好暖喔哈哈哈」、「如果我是爸爸一定會在後面加說，我已經在外面了，有事我會跟消防隊說我的孩子還在裡面上廁所」、「原潑爸爸真的超好，我上次遇到地震結果全家人都睡了，剩我自己在客廳 ，隔天我爸就說，欸昨天有地震你知道嗎？我說我知道，他說啊你怎麼沒有來找我，我都準備好要笑你了」。

不過也有人難過地說，以前每次遇到地震的時候，爸爸都會傳訊息詢問「還好吧？沒事吧？」但這次大地震卻完全沒有傳訊息關心，事後才知道當日下午爺爺過世了，她得知後感到相當難過。

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