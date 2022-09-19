運動前2小時就要喝水！營養師曝「運動前中後3階段」補水撇步

▲運動補水要補對！運動後若是大量灌水，反而會傷害身體。（示意圖／Unsplash）



生活中心／綜合報導

大家都知道運動時要多補充水分，但其實運動前2小時就應該要開始喝水，嫚嫚 營養師在粉專分享「運動前中後3階段」補水撇步，運動後若是大量灌水，反而會傷害身體，大家趕快筆記起來！

#運動前2-4小時

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緩慢補充水分（每公斤體重 5-10 毫升水分）；例如: 一位70公斤的成人，建議緩慢補充350 ml-700 ml水分，若喝完後 2 小時內都沒有產生尿液，或是尿液顏色很深，就代表身體是缺水狀態，建議再持續緩慢補充到尿液呈現淡黃色。另外也提醒，長期飲水量不足的人，口渴的感覺也會變得遲鈍，容易演變成嚴重缺水時才開始感到口渴，對於健康來說會有負面影響，例如: 排尿次數太少，增加泌尿道感染風險，所以建議維持每天定時補水，並觀察尿液顏色，來確保體內水分充足。



#運動中

大約每 20 分鐘，補充 150 ml 水分，若運動時長超過 1 小時，或執行高強度運動，則可加入運動飲料適當補充。



#運動後

大約每 15 分鐘，補充 240 ml水分，持續緩慢補充到尿液呈現淡黃色，要特別注意，應避免短時間大量灌水，否則容易造成電解質失衡，引發噁心感或頭暈等不適症狀。

嫚嫚營養師指出，當我們處於缺水狀態，身體容易會有疲累的感覺，也會比較難以堅持運動，做好運動前中後水分補充，不僅幫助維持好的運動表現，也能幫助調節體溫、預防脫水，促進新陳代謝。

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