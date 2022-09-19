安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

▲水庫供水設施震後無恙，北水局請民眾安心。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區水資源局19日表示，近日台東發生多起芮氏規模6的強震，並造成當地部分災情，北水局就所轄水庫供水設施已啟動安全檢查作業，並持續收集設施監測資料分析，初步研判供水設施未受地震影響，功能均維持正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北水局所轄石門、寶山第二、榮華壩、隆恩及羅東堰等水利設施，及維持桃園、新竹及宜蘭供水的重要水利設施，此次地震撼動全台，北水局於第一時間即由各設施地震儀測知震度，迄今寶二水庫測得最高震度三級，石門及榮華壩二級，雖未達四級須特別檢查標準，但北水局仍派員加強現場檢查，目前各設施尚無異常狀況發生。

另北水局也針對阿姆坪防淤隧道工程檢查，並與台水公司相關區處進行聯繫，經回報供水均維持正常。北水局說，水庫供水設施均裝有監測儀器，管理人員就如同水庫的醫生，可經由監測資料變化及安全管值的設定，來掌握各設施部位狀況，以及時採取適當處置措施，維護供水設施安全。

目前各水庫設施監測數據未見異常，北水局將持續監視俾確認水庫設施安全，請民眾安心。又依「水利建造物檢查及安全評估辦法」規定，公告水庫應每5年進行安全評估1次，成果報告送經濟部核定，且每年進行安全檢查1次。