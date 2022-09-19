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社會 社會焦點 保障人權

聯利輪16船員滯留高雄港半年　領嘸薪離船「散步」被勸回

▲▼滯留高雄港 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲滯留高雄港的聯利輪船員今日上午離船散步。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

貝里斯籍貨輪聯利輪今年3月8日擱淺台東富岡漁港外海，航港局委託廠商拖往高雄港21號浮筒，因中國籍船東擺爛，未完全支付款項，貨主向法院對輪船聲請假扣押，導致聯利輪及16名船員無法離境，也領不到薪資，4名船員今（19）日上午離船「散步」，數十名員警及海巡隊員戒備，航港局也前去溝通，經過勸導後，船員們回到船上，過程平和。

▲▼滯留高雄港 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲航港局人員與聯利輪船員溝通。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

航港局表示，聯利輪中國籍楊姓船長未經許可任意下船，已在航港局及相關單位預先部署警力監控下將其逮捕遣送返船。因聯利輪為外籍船舶、船上船員非我國國籍，有關船員薪資及遣返事，應由船旗國及船員母國介入處理，目前印尼駐台代表處已介入協助，其中針對船員薪資權益部分，業已委託法律扶助基金會協助。航港局也將持續協調船方代理繼續提供民生物資補給。

▲▼滯留高雄港 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲航港局人員與聯利輪船員溝通。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

航港局指出，聯利輪船上計有16名船員，包括中國籍11人、印尼籍5人，船員主張船東未善盡薪資給付之責，要求立即離船，但依現行防疫規定，船員未經許可不得任意離船。為此，航港局5日專案簽奉疫情指揮中心核准可全數遣返，但依商港港務管理規則規定，停泊港內船舶需有1/3船員留守（以聯利輪而言需留守四名船員，艙面及輪機應各有1名甲級船員），其餘2/3船員即可安排遣返回國，但目前船上船員就留守船員尚未有共識。

至於民生物資部分，航港局也將持續協調船方代理繼續提供補給。雖然該船目前仍遭受貨方聲請假扣押，後續如經法院指定船舶保管人接管該船，所有船員即可全數遣返，航港局也將持續關注並適時給予協助。

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