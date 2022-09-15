餐飲科畢業「月薪30K」！他思考未來超迷茫…網點關鍵：科技業才賺

▲有網友從觀光產業前段的學校畢業，薪水仍只有3萬元左右。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多台灣人感嘆低薪環境，各種行業也被拿出來比較。一名從國立大學畢業的網友表示，他就學時期是念觀光產業前半段的學校，畢業至今薪水仍落在3萬元左右，因此感到十分無力，意外在網路上引起討論。有不少人看完後認為，想在台灣領到高薪，最佳的選擇就是科技業。

這名網友在Dcard表示，他大學就讀國立高雄餐旅大學，算是觀光產業前半段的學校，出了社會以後，在五星級飯店服務了約2年，不過薪水一直沒有上漲，就算是五星級飯店，薪水仍只有3萬元左右，「是台灣的環境太差嗎？因為有問日本同事，日本五星同等規模是年薪有一百多萬台幣左右。」

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▼網友說明，他現在工作約2年，薪水仍只有3萬元左右，對未來感到十分無力。（示意圖／免費圖庫stocksnap）



這名網友說，先前曾聽某位YouTuber分享，台灣有許多人只領3萬元的薪水，而大多數都是服務業，這讓他十分不解，為何在五星級飯店工作，領的也是差不多的錢，「有時候工作真的會很迷茫但又沒辦法改變大環境，無力感好重。」

後來與主管聊天，這名網友才知道，主管階層才有辦法領到四萬元，「而管理層又有幾個缺呢」，想到這裡心中充滿無力感，「為什麼是為了什麼而工作？還是只是最基本的生存而已？」

對此，也有不少人留言回應，「台灣就業市場失衡的關係沒辦法，科技業錢多、服務業錢少」、「很正常啊，一個要前期努力唸書學習、後面爽賺。一個前期不用努力、甚至不用學歷就能做的服務體力活，哪個被替代性高哪個就錢少」、「當年高餐統測也沒有很好考，結果12年過去了，高餐畢業的朋友薪水不到3萬、當初讀私立後段電類的年薪200」、「在台灣出社會想高薪就是科技業，沒有別的。」

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