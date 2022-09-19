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求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前在路邊直擊，有對小情侶疑似發生口角，男方為求得女友原諒，當街狂賞自己巴掌，還猛力巴頭，最後雖然得到原諒，並相擁接吻，但看在其他人眼裡，瞬間不寒而慄，搖頭直呼「這種會自殘的還是快逃比較好。」

網友在「爆廢公社公開版」轉分享影片，笑虧「我拍了自己多少次，妳也應該要給我拍回多少次，這才公道！」

▲男生狂打自己巴掌，又接著巴頭。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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▲男生狂打自己巴掌，又接著巴頭。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從畫面中可見，穿著粉色洋裝的小女友站在階梯上，雙手抱胸、居高臨下地看著對方，而男生則使出渾身解數，先是自摑了6掌，接著又用力巴了2下自己的頭。

眼看他如此賣力地求和，小女友先是輕拍他的臀部，表達原諒之意，隨後兩人不顧路人眼光，當街擁吻和好了。

▲男生狂打自己巴掌，又接著巴頭。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲女生最後原諒了他。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看完整個過程，網友們不禁傻眼表示，「這種的才是不定時炸彈」、「我以為卡到」、「很像台灣官員會做的事…各個都是戲精」、「這種人是危險情人」、「真愛不是卑微的」、「閃電五連鞭」、「這種情人現在是打自己，以後是會打對方，而且更兇殘。女生最好想辦法離開」。

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