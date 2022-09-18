土石整片滑落！騎士跳下車「關鍵1秒閃過」影片曝　網一看頭皮麻了

記者曾筠淇／綜合報導

今（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強。有網友貼出事發當下的影片，有2台摩托車行經山路時，突然意識到土石滑落，接著趕緊跳下車，幸運閃過。恐怖畫面曝光後，也引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出影片並直呼，「距離死神只有0.1秒！」從畫面可見，地震發生當下，有騎士正行經山路，當時因為注意到土石滑落，嚇得他趕緊剎車，不敢再往前。

而另段影片更恐怖，雖然塵土飛揚讓畫面稍微不清楚，但仔細看還是能發現，不只是土石，連樹都傾倒，將整條山路給擋住。畫面中有兩台摩托車因地震而停下，騎士和乘客都嚇得跳下車，甚至還重心不穩稍微站歪，這4人只差1秒鐘就會被土石和樹給壓到，還好最終幸運閃過。

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恐怖畫面曝光後，底下網友紛紛回應，「最近真的不要跑山吧」、「天啊！頭皮發麻，還好大家沒事」、「好可怕」、「不要上山」、「這個應該會嚇到褲底一大包吧」、「這是要怎麼逃，好恐怖喔」、「注意安全，別再往裡面騎，還是回頭吧」、「其實昨天強震後就不該再上山了，地質鬆動很容易就落石山崩，更何況今天再震一次」。

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