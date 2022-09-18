　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土石整片滑落！騎士跳下車「關鍵1秒閃過」影片曝　網一看頭皮麻了

記者曾筠淇／綜合報導

今（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強。有網友貼出事發當下的影片，有2台摩托車行經山路時，突然意識到土石滑落，接著趕緊跳下車，幸運閃過。恐怖畫面曝光後，也引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出影片並直呼，「距離死神只有0.1秒！」從畫面可見，地震發生當下，有騎士正行經山路，當時因為注意到土石滑落，嚇得他趕緊剎車，不敢再往前。

而另段影片更恐怖，雖然塵土飛揚讓畫面稍微不清楚，但仔細看還是能發現，不只是土石，連樹都傾倒，將整條山路給擋住。畫面中有兩台摩托車因地震而停下，騎士和乘客都嚇得跳下車，甚至還重心不穩稍微站歪，這4人只差1秒鐘就會被土石和樹給壓到，還好最終幸運閃過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

恐怖畫面曝光後，底下網友紛紛回應，「最近真的不要跑山吧」、「天啊！頭皮發麻，還好大家沒事」、「好可怕」、「不要上山」、「這個應該會嚇到褲底一大包吧」、「這是要怎麼逃，好恐怖喔」、「注意安全，別再往裡面騎，還是回頭吧」、「其實昨天強震後就不該再上山了，地質鬆動很容易就落石山崩，更何況今天再震一次」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►舒潔衛生紙「一包15元有找」　如棉絮般柔軟！你值得最好

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►一穿像瘦5公斤！「石墨烯塑身褲」還你S曲線　4色任挑千元有找

►一片10元！摩戴舒「韓版4D口罩」櫻花粉絕美　防疫也要很漂亮

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
連2起規模6以上強震！　挪威專家第一時間示警：非常危險
驚悚！清水部落聯外道路落石「交通中斷」滿地黃泥
台東6.8強震「威力相當於8顆原子彈」　專家籲監控孕震帶構造
地震IKEA新莊店「水如瀑下」　緊急暫停營業
赤科山崩了！400人受困「現場畫面曝」
快訊／台鐵「東線中斷」　電車線故障、電桿傾倒！
快訊／好消息！花蓮玉里「4人全救出」　母女脫困意識清楚
快訊／5歲女童獲救了！花蓮玉里「整排樓倒」現場救出第3人
快訊／花蓮富里5.8地震！最大震度5強
快訊／國家警報大響！　17：40有感地震
驚悚畫面曝！桃園羽球場天花板全塌　12人狂逃命「有人被砸中」
空拍畫面曝！高寮大橋斷呈「Z型閃電」　慘如積木被推倒
快訊／花蓮高寮大橋遭震垮　3人摔落橋面獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東6.8強震「威力相當於8顆原子彈」 專家籲監控「孕震帶構造」

台鐵「東線中斷」　電車線故障、電桿傾倒！花東往西部可搭無座票

地震IKEA新莊店水管破裂「水如瀑下」　業者：已疏散顧客、暫停營業

快訊／花蓮富里5.8地震！最大震度5強

赤科山崩了！400人受困「現場畫面曝」　車子慘遭砸毀

快訊／國家警報大響！　17：40有感地震

快訊／台東強震玉長公路坍方！南安遊客中心毀損　即起暫停開放

監視器畫面曝！桃園羽球場天花板全塌　12人狂逃命「有人被砸中」

台東6.8強震災情頻傳　教育部統計：已有23校受損

土石整片滑落！騎士跳下車「關鍵1秒閃過」影片曝　網一看頭皮麻了

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

南宮珉、陸星材、李奎炯9月回歸 Disney+ 強檔接力全看起來！

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

台東6.8強震「威力相當於8顆原子彈」 專家籲監控「孕震帶構造」

台鐵「東線中斷」　電車線故障、電桿傾倒！花東往西部可搭無座票

地震IKEA新莊店水管破裂「水如瀑下」　業者：已疏散顧客、暫停營業

快訊／花蓮富里5.8地震！最大震度5強

赤科山崩了！400人受困「現場畫面曝」　車子慘遭砸毀

快訊／國家警報大響！　17：40有感地震

快訊／台東強震玉長公路坍方！南安遊客中心毀損　即起暫停開放

監視器畫面曝！桃園羽球場天花板全塌　12人狂逃命「有人被砸中」

台東6.8強震災情頻傳　教育部統計：已有23校受損

土石整片滑落！騎士跳下車「關鍵1秒閃過」影片曝　網一看頭皮麻了

女王愛犬現況如何？　英王儲威廉慰問瞻仰人龍掛保證：寵到不行

因應花東強震！金管會啟動緊急應變機制　保險公司也啟動保戶關懷措施

網瘋指宣美喜歡《單身地獄》車炫承！　釣出本人傻眼回「什麼？我？」

高雄山區驚現「木條＋紅線」擺陣　居民恐「山大王現身」出招自保

清水部落聯外道路落石「交通中斷」！滿地黃泥畫面曝光

比莉爆料周湯豪「超兇狠一面」　認了被惹不爽：好跩喔！

花蓮玉里大橋「路面變形龜裂」　緊急封閉怪手進駐搶修中

台中造勢活動遇6.8強震　江啟臣：盧秀燕威力撼動地球

連2起規模6以上強震！　挪威專家第一時間示警：非常危險

學習福來喜配球　林辰勳：讓你猜不透

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

花蓮高寮大橋斷裂！整條橋面塌陷

餘震不停！台東發生規模6.8地震

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

快訊／國家警報大響！　「6.8強震」全台搖超大

地震狂搖沒警報！他激推1款APP「提前倒數」

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

快訊／六十石山塌了！　道路完全中斷

快訊／國家警報大響！　17：40有感地震

快訊／氣象局：6.8地震才是主震

快訊／桃園八德運動中心「天花板掉落」　他嚇爆：差點掛了

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

快訊／14:44花東有感地震　初判震度4級以上

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

更多熱門

相關新聞

掉落影片曝光！桃園運動中心天花板秒震塌　學生練球瞬間鳥獸散

掉落影片曝光！桃園運動中心天花板秒震塌　學生練球瞬間鳥獸散

今（18）日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，深度7公里，最大震度6強，10縣市震度4級以上。而桃園市八德國民運動中心也傳出災情，5樓羽球場受到地震影響，天花板嚴重崩塌。而在桃園議員詹江村貼出的影片中可看出，羽球場地原先有不少民眾在運動，天花板掉落瞬間鳥獸散，據了解，一名正在運動男子遭掉落隔音板劃傷，隨後送醫包紮。

餐廳吊燈「360度狂轉圈」！主管反應超敬業

餐廳吊燈「360度狂轉圈」！主管反應超敬業

地震時在6樓鋼架看台當評審　戴資穎：被嚇瘋！

地震時在6樓鋼架看台當評審　戴資穎：被嚇瘋！

花東強震釀財損！財政部提受災戶稅捐減免　申請方式看這裡

花東強震釀財損！財政部提受災戶稅捐減免　申請方式看這裡

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

關鍵字：

地震爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

花蓮高寮大橋斷裂！整條橋面塌陷

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

餘震不停！台東發生規模6.8地震

快訊／花蓮「赤科山」崩了！　400人受困

快訊／田馥甄再宣布取消2場演出！　剩不到4小時「原因曝光」

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面