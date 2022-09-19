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社會 社會焦點 保障人權

要脅說出抽菸而性侵女友輕障女兒！渣男完事丟300元誆交易

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲男子貪圖女友讀高中的女兒青春肉體，以說出抽菸的事情要脅發生關係。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子阿龍（化名），明知女友的高中女兒小婭（化名）領有輕度智能障礙的身心障礙手冊，又發現她偷抽菸，2020年間遂以說出抽菸的事要脅小婭發生關係，完事後還丟下300元謊稱性交易。小婭氣到離家出走，全案才因此爆發。最高法院審理後，將阿龍判刑7年6月定讞。

擔任送貨員的阿龍，與前妻育有3名子女，離婚後又與小婭的母親交往，進而同居。小婭的母親每天早晨要打理小婭與弟弟、表妹等人上學，異常忙碌。小婭又經常睡過頭，母親只好先帶弟弟表妹出門，回頭再來接小婭，這也讓小婭經常會在早上與阿龍有獨處的時間，阿龍認為有機可乘。

小婭在高一時抽菸，阿龍不經意得知後，就開始以說出此事要脅，逼迫小婭與她發生關係。判決指出，在2020年9月間，阿龍趁著早上與小婭獨處時，進入小婭房間，並以此威脅，小婭因此就範，遭到性侵，阿龍完事後給小婭300元。過沒幾天，阿龍又趁著早上獨處時，再逼迫小婭發生關係。他先在小婭房門外傳送LINE訊息：「安安」、「未接來電」、「開門一下」、「那妳要錢嗎」、「不要就算了」、「300」、「要嗎」、「不要，我要走了」小婭全沒回應。之後小婭母親返回將她送到學校。

但小婭極度不滿，到校後立刻傳送訊息給母親「媽我快不行了我快暈倒了我還是很不舒服但我卻騙了你對不起，因為我怕我在請假的話你會罵我，...叔叔他也是整天你出門的時候跑來我房間一直亂摸我要求我跟他做愛，我累了真的很累，讓我離開家一段時間讓我出去散心好嗎？…」小婭隨即失去聯繫、不願返家。母親大驚，立刻找阿龍質問。阿龍也立刻傳訊給小婭「你抽菸的事，我都沒有講，好啊！要講大家來講」、「我幫你保密那麼多事，我都沒說。」母親隨即報警尋找小婭，直到2個多月後才找到小婭，檢警單位依照「家暴妨害性自主罪」對阿龍提起公訴。

法院審理時，阿龍否認犯案，辯稱沒這回事，又說雙方是性交易。但法院根據2人簡訊內容，以及小婭的供述，認定阿龍確實有罪。二審高等法院審理後將阿龍重判有期徒刑7年6月，全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

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