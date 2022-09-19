震央這麼晃！大理石桌子「震到對半折」　他嚇傻狂飆：扯爆了

記者曾筠淇／綜合報導

震央的威力這麼大！日前發生地震時，有網友捕捉了震央的現場情況，從影片可見，除了「轟轟轟」的聲響之外，家中大理石桌子還被震到折半，讓他驚呼「扯爆了！」驚人畫面曝光後，也引發不少網友討論。

這名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出影片，從畫面可見，地震發生當下，屋內傳出「轟轟轟」的聲響，屋主也不禁驚喊「哇嗚！」緊接著越晃越大，他也不斷驚聲尖叫，畫面更是嚴重晃動。

►►►「嚴選商品抗漲專區」讓你買到爽◄◄◄

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大理石桌子被震倒。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

整個畫面因鏡頭晃動而「天旋地轉」，直到地震結束才終於停了下來，而映入眼簾的，就是散落一地的物品。屋主驚魂未定的說，「剛剛又發生一個莫名其妙的地震，扯爆了！我家的大理石桌子直接折一半了！別鬧啊～」

看到架上的東西全被震倒，屋主接連喊扯！也不禁飆髒話，畢竟如此凌亂的環境，大概要花好一段時間才能整理好。

影片曝光後，就讓不少網友直呼，「你那高八度的驚呼聲是可以理解的，這跟走在街上突然連內褲一起被脫掉一樣可怕」、「真的扯爆了」、「扯爆了！桌子確實爆了」、「人平安就好」、「好可怕」、「平安沒事就好」、「大理石不會裂嗎」。

新聞看累了？來看好吃好玩好用的...

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 還送晶華牛肉麵（內有限定優惠碼）

►一天20元！「一圖看堅果功效」萬歲牌上桌就被吃光（內有限定優惠碼）

►舒潔衛生紙「一包15元有找」 如棉絮般柔軟！你值得最好



►一穿像瘦5公斤！「石墨烯塑身褲」還你S曲線 4色任挑千元有找

►►►想看更多就點「嚴選商品抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄