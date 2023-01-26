太相信導航？C300「闖鹿港老街」秒受困　糗爆擠人潮畫面曝

▲車子闖入鹿港老街，卡在人潮中動彈不得。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年一放就是10天年假，不少人都趁機出門走走，卻有民眾到鹿港老街時，目睹超糗一幕！臉書「爆料公社」在粉專轉PO一張照片，只見照片背景是在擠滿人的鹿港老街，其中卻卡著一台白色賓士C300，讓網友都傻眼，「回頭率120%」、「好尷尬」、「棄車比較快」、「駕駛表示：當時我害怕極了！」

爆料公社在粉專轉發「●【爆廢公社二館】●」的貼文，只見原PO站在C300車屁股處，將手機高舉自拍，文中直呼「千辛萬苦衝出人潮，C300迎財神」，並hashtag「#鹿港老街」、「#太相信導航會完蛋」，猜測車主是因為不熟路況、受導航誤導。

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貼文一出，網友們傻眼直呼，隔著螢幕都能感受到車主有多焦慮，「有勇氣開進去也是蠻佩服的」、「這比脫光走進去還有勇氣」、「直接近距離迎財神。」也有人忍不住開噴，「就算導航導錯路，看到前面滿滿人潮，也該知道不可行吧」、「這跟導航啥關係？這明明就是駕駛的問題吧？是眼睛沒帶出門還是腦子？」

▲原PO猜測車主是被導航誤導。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

沒想到，話題意外釣出不少苦主，「真的是導航的問題，我昨天差點開過去，好險我選擇掉頭」、「真的是導航，我必須幫他澄清，因為害我也開進去，趕快倒車，結果看後面一排都是一樣被誤導的」、「我們上次也開進去，還好是平常日」、「昨天剛衝出人潮的車主+1，這輩子沒見過鹿港這麼多人的。」

還有網友解釋道，「這不是第一台，初一去鹿港時，看到連續3～4台從旁邊巷子開進去，覺得應該又是導航」，並說車子會誤闖，可能是因該處為「丁」字型的路，原本的巷子雖不大條但沒什麼人，可接下來是90度大彎，看不到前面情形，「轉彎出來馬上就是接到上圖那條街，突然人山人海，很難迴轉。」

這尷尬一幕也不只鹿港老街發生過，「導航害死！按最近停車場導航，帶我進大溪老街旁菜市場，然後進大溪老街根本沒辦法回頭……只能硬著頭皮穿越老街」、「我深深的體會（驗）過，任性的谷歌硬要逛商圈。by 剛從旗津脫困的苦主」、「想到有次也是相信導航……於是開車開到在內灣老街裡。」