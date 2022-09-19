想捐450萬元給小學「被保全攔」　他一怒之下「改捐隔壁中學」

▲謝先生捐錢受阻，改捐給另一間學校。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

福建廈門一名謝姓富翁日前想捐100萬元（約450萬元新台幣）給家附近的大同小學，沒想到竟被校門口的保全攔住。最荒謬的是，保全不讓富翁進入，也不協助通報，還嗆「捐1000萬元也不關他事」，富翁一氣之下就離開了大同小學，並改把100萬元全數捐給隔壁的另一間學校。

根據《上游新聞》報導，廈門某個社區的屋主謝先生近日在網路上表示，他本來想捐100萬元給社區附近的大同小學做公益，特地跑到學校門口跟保全說，願意無條件捐贈100萬元，沒想到保全不讓他進去，也不願意協助通報，還說「就算捐1000萬元也不關我的事！」

謝先生說，他見繼續理論下去也沒有，留了一張紙條就走了，請保全幫忙轉交給校方長官，結果一通電話也沒接到，一氣之下，就把100萬元改捐給隔壁的廈門六中了。

謝先生還上傳了一份《公益捐贈認定書》，上面的確蓋有「廈門市教育局」的章，可信度非常高。

有媒體事後向廈門六中查證，該校的工作人員證實，確實有接受這筆100萬元的捐款，但詳細情形不方便透露。

事件很快在網路上引起大量關注，大同小學的校長也親自傳訊給謝先生致歉，「從網絡上看到了您在業主群中發的信息，方知您近日來過我校，並有捐贈的意向。也特向您致歉，因學校保安人員工作失誤，將字條遺失，且未將信息及時告知我，辜負了您這份愛心。雖錯過，但這份心意彌足珍貴！」

謝先生也回了訊息，「這次事情已過，人無完人，望您原諒保安的處事不當過失，之後如我有意向捐贈再聯繫您！」

▼校長傳訊致歉，已獲謝先生諒解。（圖／翻攝微博）

