快訊／南科實中1生確診匡列16班　台南再+3累計7校全校停課

▲台南市22日再新增3校緊急停校，天主教麻豆黎明高中、國立南科實驗國際高級中學中學、小新國小都傳出有學生確診。 （圖／翻攝自學校網站及google maps，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22日再新增3校緊急停校，天主教麻豆黎明高中（含國中部）、小新國小都傳出有學生確診，3校緊急發出公告通知家長及師生全校停課2天，學生班級則停課10天，均採線上教學，停課不停學，截至目前為止，台南市計有7所學校全校停課。

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台南市黎明中學21日發布緊急停課通知單指出：因本校今日有1名學生被中央流行疫情指揮中心列為「嚴重特殊傳染性肺炎」(新冠肺炎COVID19)確定病例,本校依照教育局公布之緊急應變流程及防疫小組會議決議啟動預防性停課。一、停课依據:台南市所屬學校因應 COVID-19實施暂停實體課程標準。二、停課說明：茲因該生社團課程、校車搭乘密切接觸者達10班以上，故依规定，全校暫停實體授課二日（4/22、4/23），該班則暫停實體授課10日（4/22~5/1），暂停實體課程期間將實施線上教學課程，停課不停學。線上教學屬於正式課程，暑假期間不另行補課。

南科實中則有1名學生，因家長確診遭匡列，校方22清晨發布消息指出，個案學生經PCR檢驗為陽性，接觸人員師生匡列班級達16個班級以上，依規定得全校(含國小部、國中部、高中部、雙語部)暫停實施實體授課2天，學生班級課10天。

善化小新國小22日發公告指出，22日清晨經通知本校有個案學生經PCR驗為陽性，社英文班接觸診學生匡列，依台南市暂停安課程標準，接觸人員師生班級有15班，全校1/3以上班級10班以上，得全校暂停體授課2日，故自22日、23日停課2日，於25復課。學生班级止實際授課10日，至5月1日，5月2日復課。

台南市教育局表示，截至21日下午2時，預防性停課有16校20班（國小12校、國中4校）；因1人確診，「班級」停課有6校6班（國小4校、國中1校、幼兒園1校）；全校停課有4校（國小1校、國中3校）。22日停課數據下午統計發布。