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社會 社會焦點 保障人權

第一天段考剛結束...台中某國中男生5樓墜落亡　教育局說話了

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區某中學24日發生國一生墜樓，據了解，該校今日是第一天段考，上午考試結束後，1名國一男學生從5樓墜樓，消防局獲報趕赴現場救護，但學生已無生命跡象，經送醫搶救仍不幸宣告不治。教育局指出，校方已第一時間通知家長並請導師陪同至醫院，詳細情形正調閱監視器影像了解中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲大里區某中學今日發生國一男生從5樓墜樓，送醫不治。（圖／民眾提供）

校內教師透露，該名學生平時活潑，尚不清楚為何發生憾事；男學生的父母指出，家庭經濟小康，兒子學習狀況正常、性格較內向，目前正在醫院釐清案發經過。

校方表示，今日中午11時55分，該名學生由5樓墜落至1樓平台，學務主任與護理師立即到場處理，學校也撥打119並通知家長，救護車於12時到達，送往大里仁愛醫院搶救不治。

校方指出，事件發生後學務處立即校安通報，學生的班級由專輔老師入班安撫學生，少數目睹經過的同學由導師安排到諮商室進行輔導，並提供全校安心文宣，學諮中心的督導及輔導員也到校協助相關事宜。由於今天日段考日，下午的第一節考試將延至明日舉行，請各班導師安撫班上同學情緒。

校方說，明日早修時間，全校將進行安心宣導，請各班導師協助留意班上同學的心理狀況，並注意網路的不實謠言。若校內師生有任何需要，可隨時與輔導室聯繫，以安排進一步的協助。

教育局表示，有關今日中午某國中一年級男同學不明原因墜樓身亡意外事件，學校除第一時間通知家長並請導師陪同送醫急救之外，正調閱監視影像了解中。已請學校慰問家長並盡力提供相關協助，也要了解該學生月考結束後墜樓之事發經過情形及其原委，盡力還原事實真相。

另外，有關目睹學生、事件發生原因及輔導處遇措施，教育局已請學諮中心派駐輔導員同步到校，提供專業諮商服務。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲該校今日是第一天段考，校方及家長正釐清案發經過。（圖／民眾提供）
 

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