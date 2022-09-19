地震後小心二次災害！　南消五大隊首辦教育訓練

▲台南市消防局第五大隊在帝寶工業研發中心辦理相關教育訓練，將該工廠參與應變員工進行任務分組，指導其員工進行模擬地震後發生火災的廠內應變兵棋推演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣東部自9月17日晚間9時41分於台東縣池上鄉發生規模6.4地震，直到18日已發生好幾起餘震，甚至於9月18日14分44分時發生規模6.8地震，其深度僅7公里，屬極淺層地震，搖晃程度劇烈，造成花蓮玉里傳出有大樓倒塌、橋梁倒塌之事故，台東也有多處建築物損壞，更造成1死79傷。

台南市消防局指出，而在地震過後，除了可能造成建築物倒塌、民生管線斷裂、電梯受困等二次災害，其中仍要特別注意的還是地震後的火災。

歷年災例中也不乏這種情況，台南0206震災發生時，在歸仁區亦有發生工廠火警，也遭遇自來水管線斷裂，使得消防栓供水不足，所幸消防局調度消防車輛得宜，最後順利撲滅火勢。除此之外，場所內部的員工第一時間的應變顯得相當重要，若是地震後發生意外，場所內部人員如可立即進行處置，例如通報消防局、初期滅火、疏散員工等，皆可使災害損失降到最低。

台南市消防局深知場所自身應變的重要性，開始積極推動「指導企業災害初期自主應變」計畫，第五大隊於其轄內亦積極宣導，並指導較具規模、高風險之場所進行企業災害初期自主應變之相關規劃，並特別於19日於永康區的帝寶工業研發中心辦理相關教育訓練，將該工廠參與應變員工進行任務分組，指導其員工進行模擬地震後發生火災的廠內應變兵棋推演，並製作簡易災情報告單，隨後由第五大隊救災人員接手進行搶救火災兵推，使得工廠應變及消防搶救可相互配合、無縫接軌，順利交接滅火、避難、圖資、傷亡等相關資訊，以利減少損失及災害搶救。

市長黃偉哲表示，消防法於2019年11月已修訂通過第20條之1，工廠場所管理權人於火災發生時應提供相關圖資，並指派專人協助救災，為的是提醒工廠的管理權人平時就應注意場所內部情況，並備妥相關資料，重視員工災時應變的教育訓練，平時有充分的準備，災時就不會手忙腳亂，也能保護大家的安全。

消防局李明峯局長表示，地震發生後，可能使電力供輸異常、天然氣管線斷裂，或是場所內部的危險物品發生洩漏，此時就容易發生火災，企業內部的災害初期自主應變就顯得相當重要，當火災初期消防隊尚未抵達前，能及早控制火勢、掌握避難及場所狀況，就能使災害損失降至最低，當消防隊接手後，亦能大幅提升救災人員安全，這些都是我們推動「指導企業災害初期自主應變」計畫最重要的目的。