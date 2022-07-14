暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

▲台南市消防局第五救災救護大隊，由副大隊長李博閔率組長劉彥廷及安檢小組，前往轄內三井OUTLET PARK台南店，檢視場所多項消防設備及防火管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

暑期開始，大型商場人潮眾多，為確保民眾安全，台南市消防局第五救災救護大隊，14日上午由副大隊長李博閔率組長劉彥廷及安檢小組，前往轄內三井OUTLET PARK台南店，檢視場所多項消防設備及防火管理，以了解業者相關應變機制，確保公共安全，讓民眾逛的安心，經檢查場所未發現缺失。

隨著疫情趨緩，且暑假正式開始，青少年因暑假期間無課業壓力，在娛樂場所活動機會增多。為保護暑期青少年安全，台南市消防局第五救災救護大隊於7月1日開始執行暑期青春專案，針對青少年可能出入之場所進行消防安全檢查，不符合規定者即要求限期改善，未改善者將依法開罰，必要時將不合格項目公告於消防局官網，維護民眾安全活動空間。

黃偉哲市長表示，三井OUTLET PARK台南店是南部首座純正日系購物商場，暑假期間各大型賣場人潮眾多，消防局將針對轄內大型購物中心、百貨商場、遊樂場所及補習班等易聚集青少年或民眾出遊熱門場所，加強消防安全檢查，為的就是讓民眾可以「玩的安心、逛的安心」。

消防局長李明峯也呼籲，民眾前往公共場所時，應留意逃生方向及出入口，確認梯間是否暢通，並隨時提高警覺。如不幸遇到火災，應把握「小火快跑、濃煙關門」之原則。如逃生路徑充滿濃煙，切勿試圖穿越，否則極易在濃煙中窒息或迷失方向，應考慮關門阻煙，原地待救，並撥打119報案，告知自己受困位置，可加速消防人員救援速度。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，五大隊因應青春專案加強場所檢查外，業者也應重視公共安全，定期維護並檢視消防設備是否堪用，保持逃生通道暢通，並做好防火管理工作，以落實「自己財產、自己保護」之自主防災理念。