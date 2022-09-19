　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲2016年2月6日凌晨3時57分高雄美濃發生大地震，台南市永康區維冠金龍大樓應聲倒塌。（圖／花蓮縣政府提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

經歷大地震的人，一輩子可能都會留下陰影。一名網友即表示，他曾經目睹台南維冠大樓倒塌的慘況，當時的場景、聲音至今都讓他難以忘記，如今6年過去，只要經歷地震還是會無法控制地發抖，讓他相當痛苦。不少人擔心原PO可能罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD），建議他趕緊去看醫生。

一名網在爆料公社中的「匿名公社」發文表示，自己原本從來不怕地震，但自從親眼目睹台南維冠大樓的慘況，便留下了陰影，開始極度害怕地震，「我並不是受災戶，只是地震發生後在網路上知道了災情，立即陪前任前往探望住在維冠後方巷子的友人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶起當時的細節表示，距離地震大約已過30分鐘，「倒塌破碎的大樓，無數的救護車、消防車、警車，濃濃的瓦斯味，封鎖線外不斷哭泣的受災戶親友，還有那些被壓在鋼筋水泥下生死不明的住戶」，即使過去看過很多地震新聞，「但怎麼都無法比擬現場帶來的震撼和衝擊」，因此也成了他無法抹去的記憶，這次再經歷6.8地震，「我總是無法控制的發抖，腦中一遍一遍的想起當時的情景。」

不少網友都深有同感，「經歷過921，再經歷過維冠…今天的震真讓人心驚膽跳」、「我也是維冠那次後很怕地震，那陰影深深留下了」、「維冠大樓倒塌真的很讓人難忘...黑心奸商偷工減料造成天災重大傷亡」。部分網友則是擔心原PO得了「創傷後壓力症候群」，建議他趕緊去看醫生。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
被電梯夾住「突升7樓」　年輕女老師腰斬身亡
快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診
「陶朱隱園」隔震墊曝光！比照核電廠規格　2500年大震保證不
哈利當不上攝政王！　英王查爾斯被爆將「整理門戶」剔除這3人資
聯電股價幾乎腰斬！高層賣股嚇傻投資人　兩名副總共賣280張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

地牛又翻身！台東長濱規模4.1地震　最大震度3級

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

地牛又翻身！台東長濱規模4.1地震　最大震度3級

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻

超夢幻組合！　周湯豪攜手「3超大咖歌手」破天荒合作

起家雞聲量最高！網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」　口味最愛起司

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

王令麟戰略成功！東森購物網1～8月EPS 10.84元　自營商品成獲利關鍵

不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　拜登夫婦乘車抵達

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

男星沒戲拍「改賣茶葉蛋維生」　被酸超假！崩潰哭紅眼：別傷害我

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

2天震了145次！鄭明典曬「五芒星」震央位置變化

快訊／東部地震　全台有感搖晃

倒塌超商前「1暖心照」　千人感動：天佑台灣

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

專家：台灣進入強烈地震高風險期

更多熱門

相關新聞

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察

台東地區9月17日及18日發生兩次地震最大震度6以上強震，學者示警，「嘉南地區」可能是下一個發生大地震的地方。氣象局也坦言，嘉南地區確實是目前觀測重點區域，大地震潛勢相當高。

南投+560　次世代莫德納周日13鄉鎮市開打

南投+560　次世代莫德納周日13鄉鎮市開打

震不怕！21層以上高樓年增200棟　去年高雄占大宗

震不怕！21層以上高樓年增200棟　去年高雄占大宗

地震狂晃！喵狗驚慌狂奔撞飛紙箱

地震狂晃！喵狗驚慌狂奔撞飛紙箱

震央這麼晃！大理石桌子「震到對半折」

震央這麼晃！大理石桌子「震到對半折」

關鍵字：

地震台南維冠大樓創傷後壓力症候群PTSD

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面