目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

▲2016年2月6日凌晨3時57分高雄美濃發生大地震，台南市永康區維冠金龍大樓應聲倒塌。（圖／花蓮縣政府提供）



實習記者林郁婷／綜合報導

經歷大地震的人，一輩子可能都會留下陰影。一名網友即表示，他曾經目睹台南維冠大樓倒塌的慘況，當時的場景、聲音至今都讓他難以忘記，如今6年過去，只要經歷地震還是會無法控制地發抖，讓他相當痛苦。不少人擔心原PO可能罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD），建議他趕緊去看醫生。

一名網在爆料公社中的「匿名公社」發文表示，自己原本從來不怕地震，但自從親眼目睹台南維冠大樓的慘況，便留下了陰影，開始極度害怕地震，「我並不是受災戶，只是地震發生後在網路上知道了災情，立即陪前任前往探望住在維冠後方巷子的友人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶起當時的細節表示，距離地震大約已過30分鐘，「倒塌破碎的大樓，無數的救護車、消防車、警車，濃濃的瓦斯味，封鎖線外不斷哭泣的受災戶親友，還有那些被壓在鋼筋水泥下生死不明的住戶」，即使過去看過很多地震新聞，「但怎麼都無法比擬現場帶來的震撼和衝擊」，因此也成了他無法抹去的記憶，這次再經歷6.8地震，「我總是無法控制的發抖，腦中一遍一遍的想起當時的情景。」

不少網友都深有同感，「經歷過921，再經歷過維冠…今天的震真讓人心驚膽跳」、「我也是維冠那次後很怕地震，那陰影深深留下了」、「維冠大樓倒塌真的很讓人難忘...黑心奸商偷工減料造成天災重大傷亡」。部分網友則是擔心原PO得了「創傷後壓力症候群」，建議他趕緊去看醫生。