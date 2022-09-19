學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

▲中央氣象局地震中心主任陳國昌。（圖／記者李宜秦攝）

記者楊晏琳／台北報導

台東地區9月17日及18日發生兩次地震最大震度6以上強震，學者示警，「嘉南地區」可能是下一個發生大地震的地方。氣象局也坦言，嘉南地區確實是目前觀測重點區域，大地震潛勢相當高。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，嘉南地區若發生大地震，所造成的災害一定非常巨大，「比其它地方還巨大」；無論是氣象局或專家、學者都認為，以目前來看，嘉南地區有幾個斷層發生大地震的潛勢非常高。

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陳國昌指出，歷史上發生過大地震、造成巨大傷亡的斷層，已經有幾十年，甚至幾百年沒有活動。地震發生重複性有時加減可到20、30年，他說明，「比如地震重複性可能是80年、加減是30年，所以這時間差距就拉得很長，也不是那麼容易判斷地震會不會發生。」

至於是哪幾個斷層，陳國昌不願透露，表示不想引起不必要的恐慌。

▲成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，嘉南地區是下一個可能發生大地震的地方。（圖／記者林悅翻攝）

成大地球科學系教授饒瑞鈞認為，現在要應重視的是嘉南地區的斷層。他說明，台南以南到屏東，地表長期有緩慢的能量釋放，但台南以北卻沒有；中部曾發生921大地震，短期內再發生大地震的機會降低；東部也有發生大地震也有釋放能量。所以嘉南地區的斷層，如六甲斷層，一旦發生地震，將會影響到嘉南平原。

饒瑞鈞表示，台灣人口集中在西部，一旦發生地震，災害一定比東部嚴重，所以嘉南應該是現在最值得注意的地方。

無獨有偶，有網友發現，高雄鳥松玄鷲山高邑雲天宮的主神關聖帝君先前就曾預言，在農曆9月附近恐有大地震之兆，除了已經傳出災情的東部之外，南部也要小心，這和饒瑞鈞指出的地點不謀而合。

▲網友稱關聖帝君曾預言有大地震。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

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