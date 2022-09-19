快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳　展開佈道儀式

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的國葬典禮已於當地時間9月19日上午11時（台灣時間下午6時）開始。根據現場畫面，女王靈柩已經抵達西敏寺大廳，在主教、英國王室家族、各國王室及元首的陪伴下，展開佈道儀式。西敏寺儀式預計中午結束，屆時現場將會演奏輓歌「最後崗位」（The Last Post），全英國默哀2分鐘。

▲英國女王伊莉莎白二世國葬開始。（圖／路透）

當地時間12時15分左右，國王查爾斯三世及王后卡蜜拉、威廉王子與凱特王妃等王室成員將跟隨移靈隊伍，徒步走向威靈頓拱門（Wellington Arch）。在那裡，女王靈柩將從火炮車架轉移至靈車上，出發前往溫莎城堡，在附近的聖喬治教堂舉行正式儀式後，下葬皇家墓穴。

出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。大英國協成員國的部分領袖於上周抵達，包括加拿大總理杜魯道、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）以及紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。印度總統慕爾穆（ Droupadi Murmu）及中國國家副主席王岐山也到場致意。