店員沒幫忙「去冰」　她氣炸「整杯飲料倒進櫃檯」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙一名女子日前到飲料店買了一杯檸檬茶喝，發現店家沒有幫她去冰，氣得把整杯飲料往櫃檯裡面倒，並罵了店員一頓。

從店家上傳的監視器畫面可以看見，女子跟櫃檯內的飲料店員工發生了爭執，她質問對方「你現在是拒絕操作嗎？你單好多和去冰有什麼關係啊？」之後，就把手伸入櫃檯，將飲料整杯倒到地面，接著轉身走人。

▼女子氣得把飲料往櫃檯裡面倒。（圖／翻攝微博）

店家表示，女子點了一杯冰飲品，要求去冰，店員告知去不了冰，去冰的話口感會變苦澀，女子又要求少冰，店員就做了少冰的。

店家指出，「我們在幫外賣員打包外賣的時候，她就過來強行要求我們幫忙去冰，然後把杯子打開，直接放到桌子上面來，但是外賣員已經等了20分鐘，所以我們手上是幫外賣員打包外賣，結果她就把飲料往櫃檯裡面倒。」

店家提到，「結果女子又說，別的店都可以去冰，為什麼我們不可以，我們也不清楚別的店是怎麼做的，所以就沒有正面回答她的問題。」

事件引起了許多網友關注，大部分網友都譴責女子把飲料倒入櫃檯的行為，但另方面又表示能理解女子的心情，「倒飲料是不對，但這家店的態度也很奇怪。」「很多飲料店都不讓人去冰，有點不能接受。」「店家在溝通上也有問題。」「店員沒有按照顧客要求，顧客會生氣很正常。」