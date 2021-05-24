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桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了

▲清心福全集團總執行長趙啟宏，在委任律師陳文禹等人陪同下，在台南市北區德路清心福全門市會議室召開記者會，與大隆公司劃清界限，並強調係會計監察疏失，已補稅完成。（圖／記者林悅攝，下同）

▲清心福全有「去冰」都市傳說。（圖／資料照）

網搜小組／許力方報導

水情疫情拉警報，桃園市長鄭文燦宣布跟進雙北市，所有餐廳禁止內用，與此同時，供水也自21日起轉為橙燈減量供水，有民眾24日經過一間老牌手搖飲料店「清心福全」時，意外發現店家登出罕見公告，因「缺水」決定所有飲品一律改採「去冰」，大批網友驚呆，笑稱「沒有冰的飲料怎麼叫清心。」

面臨緊繃多重警戒的困境，有民眾24日傍晚行經桃園八德區一間飲料店時，發現店家在點餐櫃檯擺滿告示牌，除了防疫公告，要求出示簡訊實聯制、戴口罩外，還多了一張紙條寫著「缺水。即日起只能做去冰。」短短10個字讓他忍不住拍下照片PO上臉書嘆「清心也有這一天。」

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▲▼桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人！粉絲崩潰：不是清心了。（圖／網友鄭奕丰授權提供）

▲▼桃園清心福全10字公告「只做去冰」驚呆萬人。（圖／網友鄭奕丰授權提供）

▲▼清心去冰。（圖／翻攝清心福全官網）

▲清心在官網解答「去冰」問題。（圖／翻攝清心福全官網）

▲▼台中市府禁止內用，率隊稽查。（圖／台中市政府）

▲各縣市陸續宣布禁止內用。（圖／資料照）

照片也在臉書「路上觀察學院」引發熱烈討論，近萬名網友驚呆，紛紛開玩笑洗版「終於轉型成飲料店了」、「可惡，不能買冰塊送茶了」、「後勁蠻強的」、「清心不是買冰塊送飲料嗎」、「去清心不就是為了整杯冰塊嗎」、「沒有大量冰的飲料怎麼叫清心」，還有很多人崩潰說「這樣他們到底要賣什麼」、「沒有冰塊就不是清心了啊」、「還記得你老闆怎麼教你做飲料的嗎」、「終於要認真開始賣飲料了」、「去冰不是去掉剩冰嗎」、「冰店不賣冰了！」

事實上，清心一直流傳都市傳說，飲料不管怎麼去冰，都還是有冰塊，曾有網友發文「有人知道清心是賣冰塊的嗎？」清心總公司針對這個問題，在官網上公告解答，強調茶飲是以濃厚熱茶汁結合冰塊所調製而成，熱茶汁非常濃厚，加入冰塊稀釋來達到完美比例，以符合一般人的口感；因此若去冰、冰塊用量減少，必須加入些許開水協助稀釋熱茶汁，否則就會太過濃烈苦澀而難以入口。若偏好濃烈至苦澀的口感，可以要求門市人員不要添加開水或「加厚」。

桃園石門水庫蓄水量近2天正式跌破1成，且5、6月降雨情勢不如預期，水庫水位持續下降，市府21日即宣布，即日起由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，用水超過1000度以上的工業用戶節水率為13%，非工業用水戶則須節水20%，且暫停洗車、游泳池，持續到6月8日。

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