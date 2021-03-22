拿鐵去冰！她怨1杯百元「卻都沒裝滿」　內行揭真相：完全點錯啊

▲原po抱怨反被網友們群起嘲諷。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前發文抱怨，買連鎖咖啡店近百元的拿鐵，要求去冰後卻發現，飲料量連滿杯線都不到，不禁傻眼。對此，網友風向一面倒，紛紛留言吐槽「完全點錯啊！」

女網友昨在爆怨公社驚呼，「可以再誇張一點啊！滿杯線都不到欸，還沒喝拿起來就感覺很輕，隔壁棚的都會補滿牛奶，你不補就算了，還差滿杯線這麼多？你這樣還想跟別人對打？」

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▲有苦主趁機抱怨，曾點別間店的香蕉牛奶去冰，份量也是少到傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

她表示，自己點的是去冰拿鐵，雖然蠻好喝的，但1杯要價近100元，讓她忍不住質疑偷工減料。沒想到，網友們一面倒不買帳，反過來吐槽「其實懂喝咖啡的人都知道，咖啡有固定比例，妳做去冰，當然就會這樣，這樣他是在顧好品質，給妳好喝的商品，這是個懂咖啡的店家」、「我以為去冰不會滿杯是常識」、「我覺得妳還是喝水好了」、「好喝與否都有一定的黃金比例，去冰的份量要加奶就會太奶，加黑咖啡則太苦，兩種都加...等你當老闆時，記得如此造福大家」。

不過，也有類似遭遇的網友趁機留言吐苦水，他在另一家知名連鎖果汁店，買去冰的香蕉牛奶，價錢為95元，結果飲料量少得可憐，「我發誓，這杯還沒喝過，一口都沒喝，太震驚才掀蓋看。」