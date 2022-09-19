快訊／國民黨團譴責蔡英文拍拍屁股走人　「最冷血中央應變會議」

▲台東縣府觀光處長余明勳痛批蔡英文唸完稿後，與內政部長徐國勇、行政院長蘇貞昌起身離場。（圖／翻攝余明勳臉書）

記者蘇晏男／台北報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，尤以玉里鎮受損最嚴重，目前已釀1死79傷。針對總統蔡英文讓台東縣府在線上會議等了2小時的爭議，國民黨團19日召開記者會，批評這是一場最沒有人性、冷血的中央應變中心會議，國民黨予以最嚴厲譴責。

國民黨團19日召開「0918地震 全民一心 關懷災區」記者會，記者會一開始，黨團播放蔡英文坐鎮中央災害應變中心的影片片段。黨團總召曾銘宗批評，這是一場最沒有人性、冷血的中央應變中心會議，你讓台東縣政府縣長跟相關官員等2小時，結果連打招呼也沒有，慰問也沒有，鼓勵也沒有，拍拍屁股走人，國民黨予以最嚴厲譴責。

接著，黨團視訊連線台東關山鎮長戴文達。針對關山鎮狀況跟實際需求，戴文達表示，關山在公共建設方面，包括鐵路、道路 、橋樑毀損等，未來要做一些補強，希望中央盡快協助處理。目前運輸營運中斷，未來鐵公路上的設施，要請交通部鐵路局重視。

戴文達也指出，關山是最大米倉，稻米儲存桶受損嚴重，倒了之後，今年可能發生稻米儲存問題，請農委會盡速因應，讓農民有地方能儲存稻米。

對此，曾銘宗回應，國民黨團一定會協定交通部、農委會盡速處理，一起救災。