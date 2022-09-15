他秀「老一輩台式漢堡」　勾起網友回憶殺：夾肉鬆是有錢人吃的

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫15日在臉書PO文分享，「老一輩的漢堡」，搭配的圖片是白饅頭夾肉鬆和蛋。沒想到文章公開之後，意外勾起網友們的回憶，大家紛紛留言表示，「我小時候要去上學，我的媽媽都準備這個給我吃」、「小時候夾肉鬆是有錢人在吃的」、「當年我舅媽在台中太平菜市場擺攤有賣，又稱它叫『台式漢堡』」。

▲原PO帶家人去吃饅頭夾肉鬆和蛋。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中分享2張照片，並配上一行文字「老一輩的漢堡」。照片中，只見白饅頭被從中間切開，裡面夾著一顆煎蛋，煎蛋上方則是滿滿的肉鬆，看起來十分美味。

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原PO提到，如果店家是使用海苔肉鬆，會更有古早味，也更美味，只是饅頭夾肉鬆吃起來比較乾，最好搭配一杯飲料一起吃，他個人是覺得配豆漿比較對味。

▲原PO建議食用時可以再搭配一杯飲料，比較不會太乾。

文章公開之後掀起許多網友熱議，大家紛紛留言表示，「東泉部隊，上」、「好吃，我會這樣吃」、「超乾，可是那時候的人這樣吃已經很滿足了」、「我小時候要去上學，我的媽媽都準備這個給我吃」、「小時候夾肉鬆是有錢人在吃的」、「當年我舅媽在台中太平菜市場擺攤有賣，又稱它叫『台式漢堡』」。

不過，也有另一派網友認為，真正的台式漢堡應該是刈包（或稱割包），「刈包才稱得上」、「我以為刈包才是以前的漢堡」。