煮水餃要加幾次水？他曝「保證熟煮法」免加水　網讚專業

▲你煮水餃會加水嗎？（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者李芷萱／綜合報導

水餃煮起來方便快速，是許多人冰箱裡的常備菜，那你平常都是怎麼煮的呢？一名網友日前在《爆廢公社》好奇問，水餃在水滾後到底要加幾次水？不只吸引許多人分享平時煮水餃的方法，還有在中央廚房工作的網友透露訣竅，照著他的方式煮「絕對會熟，沒必要加水了」。

煮水餃在水滾後到底要不要加水、要加幾次水，每個人都有自己的做法，有人表示，「冷水中火直接放冷凍水餃，水滾3分鐘撈起」、「水滾後加入冷凍水餃，大滾後加入冷水1碗共3次」、「我都是水滾下水餃，等水再次滾，再加一碗水，水再滾撈」、「加二次水再加5顆冰塊」，還有網友笑說，「我女兒都拿出水餃，大叫：媽～～～水餃就好了」、「叫老公煮就好，沒在管滾幾次...」。

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這篇討論也吸引在中央廚房工作的網友分享煮水餃的方法，「水滾下餃子，再一次水滾，就中火持續四到五分鐘，絕對會熟，沒必要加水了。」如果要加可以加點油，避免起鍋時沾黏，他們中央廚房天天做幾萬顆，連鎖門市也從不加水，如果冷凍水餃完全不解凍，料理時間則加一分半鐘一定熟， 屁股完全膨脹朝上即可，至於要不要加蓋，他回覆，加蓋水會滾快一點，但要記得翻蓋看，避免煮過頭。這名網友的煮法也被大讚專業，「你的煮法最正確，我也都這樣煮」。