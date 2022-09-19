　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

▲拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登表示美國將會出兵協助台灣對抗中國武統。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登周日（18日）接受訪問時表示，中國一旦入侵台灣，美國軍隊將會捍衛台灣，這是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。

拜登接受美媒「CBS」節目《60分鐘》訪問時，被問到美軍是否會捍衛台灣，他回答，「如果（中國）真的發動一場前所未有的攻擊的話，是的。」

主持人追問，美國協防台灣的方式是否會與對烏克蘭軍援、技術支援不同，而是美軍男女將會出動幫助台灣防衛中國入侵。拜登回答，「是的」。

美國長期奉行一中政策與台灣關係法，並在兩岸問題上採取模糊政策，拜登的回答已不是第一次逾越模糊政策，這次是他最近一次也是最清晰地一次正面回應，即若中國發動武統入侵台灣，美軍將會出動協防台灣。

白宮發言人再次上火線「澄清」，指美國對台政策並未更動，「總統之前也這樣說過，包括今年稍早在東京的時候。他當時也表明我們（美國）的對台政策沒有改變。這點仍是事實。」

專訪中拜登也強調，美國並不支持台灣獨立，並仍將遵循一中政策，即承認北京當局為中國合法政府，世界上只有一個中國。

此次專訪是在上周錄製，目前拜登已飛抵英國並赴西敏廳向已故女王伊莉莎白二世致意，並將參加當地時間19日舉行的國葬。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
高寮大橋「翻了180度」墜地！　最新空拍畫面曝
星巴克今起「全品項買一送一」　買一杯賺一杯
快訊／落石擊中轎車！　六十石山最新畫面曝
蔡英文唸完稿「起身走人」！　台東縣長嘆：大家時間被乾耗掉
空橋斷裂！春日國小被震塌　今早最新狀況曝
拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣
恐有颱風？位置超尷尬　變天時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南瑪都登陸日本！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪　恐怖畫面曝

拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

哥斯大黎加巴士撞毀9死55傷　豪雨釀土石流災情

俄祭高薪出動募兵車　吸引志願役投入對烏作戰

傳英跨黨議員洽談引進台灣華語師資　取代孔子學院

女王國葬前倫敦2警遇刺　24歲嫌犯被控殺人未遂

塔吉克與吉爾吉斯衝突　雙方合計死亡人數增至81

女王靈柩瞻仰隊伍關閉　英王查爾斯三世感謝全球慰問支持

致敬伊莉莎白二世　全英國默哀一分鐘

烏克蘭第一夫人代澤倫斯基弔唁女王　與凱特王妃會面

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

南瑪都登陸日本！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪　恐怖畫面曝

拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

哥斯大黎加巴士撞毀9死55傷　豪雨釀土石流災情

俄祭高薪出動募兵車　吸引志願役投入對烏作戰

傳英跨黨議員洽談引進台灣華語師資　取代孔子學院

女王國葬前倫敦2警遇刺　24歲嫌犯被控殺人未遂

塔吉克與吉爾吉斯衝突　雙方合計死亡人數增至81

女王靈柩瞻仰隊伍關閉　英王查爾斯三世感謝全球慰問支持

致敬伊莉莎白二世　全英國默哀一分鐘

烏克蘭第一夫人代澤倫斯基弔唁女王　與凱特王妃會面

疫情升溫「1個班級有17人請假」　教團籲停辦畢旅和校外教學

高寮大橋被震垮最新空拍畫面曝光！　橋面翻轉180度墜地

南瑪都登陸日本！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪　恐怖畫面曝

李芷婷求「放過我」凌晨突連PO黑白文！強忍長期迫害…快撐不住：夠了

蔡英文「念完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

露營深夜遇「胖虎唱歌」摧殘！她溝通反被嗆：回家睡覺

張育成對決速球敲轉戰紅襪首安　單場雙安4次上壘創新高

快訊／落石擊中休旅車　六十石山最新畫面曝

出席2022「創新創業幸福桃園」論壇　邱奕勝：選舉是最競爭行業

航海王大哥出關行情遇挫！長榮跌逾9元近半根　殺低至178元

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

連2起規模6以上強震　專家示警：非常危險

國宴沒被邀請　哈利梅根看新聞才發現

14歲英王室成員激似威廉　對比照曝光

台強震南韓網友酸「台灣沉沒」：TSMC還好嗎

拜登：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

烏反攻告捷　美軍事首長：不確定俄國如何應對

台東地震預兆　發現大王烏賊擱淺

拜登搭專車參加女王國葬　德仁天皇只能搭巴士

烏克蘭第一夫人代夫弔唁女王　與凱特王妃會面

拜登赴倫敦西敏廳　弔唁伊莉莎白二世

《毒梟聖徒》真實人物「毒王」死亡

拜登弔唁伊莉莎白二世：世界有她更美好

女王靈柩瞻仰隊伍關閉　查爾斯三世謝全球慰問支持

更多熱門

相關新聞

呂秀蓮921辦「愛和平」遊行　這輩子最遺憾女性不能當兵

呂秀蓮921辦「愛和平」遊行　這輩子最遺憾女性不能當兵

前副總統呂秀蓮發起「愛和平保台灣」遊行，將在9月21日晚間登場，她19日接受廣播節目「POP撞新聞」電話連線專訪表示，她盼提出超越黨派的台灣新共識，藉此向國際及北京表態「我們主張支持什麼」，她這輩子最遺憾是身為女性沒辦法服兵役，現在義務役4個月好像辦度假，怎麼能夠打仗呢？

傳英跨黨議員洽談引進台灣華語師資　取代孔子學院

傳英跨黨議員洽談引進台灣華語師資　取代孔子學院

拜登弔唁伊莉莎白二世：世界有她更美好

拜登弔唁伊莉莎白二世：世界有她更美好

烏反攻告捷　美軍事首長：不確定俄國如何應對

烏反攻告捷　美軍事首長：不確定俄國如何應對

中華1比5不敵美國　無緣二連霸

中華1比5不敵美國　無緣二連霸

關鍵字：

美國總統拜登台灣中國

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

6女台南遇震　同步爬行Call男友

明降溫！北方涼空氣來了　雨區擴大時間曝

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

錢薇娟不忍了！排球之戰「從贏打到輸」

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

更多

最夯影音

更多
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面