iPhone14開賣2天「首摔來了」！螢幕玻璃裂開…維修價格超心痛

▲iPhone 14才開賣2天，就傳出首摔慘案。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

圖、文／CTWANT

iPhone 14系列在昨（16日）開賣，許多果粉迫不及待換新機，但也傳出不少災情。有民眾拿到「機王」無法開機，也有人拿到瑕疵品，甚至手機才拿沒多久，還來不及貼膜就不小心摔到，導致螢幕和機身出現裂痕，掀起熱議。

臉書專頁、各大社團及LINE群組流傳一張iPhone 14摔裂的照片，貼文寫道：「首賣就首摔，已經有人摔機了，阿嘶…」，畫面中可見，紫色的iPhone14因為手滑摔到地上，機身出現嚴重裂痕，引來網友討論，「每次都會有勇者來實機測試，結果果然不負眾望」、「節哀，每年都會有首摔，只差別輪到誰」、「每次上市正常發揮」、「真的是敗家紫」、「可證：14沒有比較耐摔」。

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另外，也有不少人笑虧，「反正會有保險怕啥」、「財富自由就是可以任性」、「有保險可以處理」、「除了說恭喜不知道要說什麼了」、「突然覺得好療癒喔」、「終於有機會登上第一的寶座」。

▲iPhone 14系列16日開賣。（圖／翻攝自蘋果官網）

根據蘋果官網資訊，假如只有正面螢幕破裂，iPhone14 Pro的維修價格為10790元，iPhone14 Pro Max的維修價格為12290元，有購買AppleCare+的話只需要900元。不過，照片中手機連背面也有破損，預估價格會更高。

▲蘋果官網預估維修費用。（圖／翻攝自蘋果官網）

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