喝奶茶濺到電腦螢幕！她一看「螞蟻大軍入侵」...傻眼：要瘋了

▲螢幕的左上方爬滿螞蟻，畫面都快看不清楚了。（圖／翻攝《九派新聞》）

圖文／CTWANT

看了真的密集恐懼症發作！近日大陸有位女子平常愛吃甜食，因為奶茶不小心濺到電腦螢幕，讓超多螞蟻鑽進螢幕還築巢，女子直呼「媽啊，要瘋了」。更悲慘的是，業者說，電腦螢幕無法維修。

據《快科技》報導，住在大陸海南海口有位陳小姐平常愛吃甜點，豈料她近日發現，螢幕畫面出現一大堆螞蟻，推測可能是自己吃甜食時，奶茶不小心濺到上面沒注意，導致螞蟻大軍直接鑽進螢幕裡開派對。從網路上的影片中可見，電腦螢幕全是一大堆螞蟻，還不停鑽來鑽去，看了令人作嘔，陳小姐說，「牠們從縫隙進去，天啊，我的媽啊，要瘋了。」

據了解，陳小姐的電腦螢幕是三星的，她親自將螢幕帶過去詢問業者。業者表示，這螢幕修不了。陳小姐覺得這雖然是自己的疏失，但電腦設計應該也有問題，之後可能會轉賣電腦再買一台新的。

此文曝光後，網友紛紛留言「密集恐懼症的哭了」、「電腦：身上有螞蟻在爬，誰幫我弄掉」、「你旁邊再倒點奶茶把牠引出來」、「轉賣？用不了了誰買啊」、「什麼牌的電腦，密封性這麼差」、「長期輻射，最後變成生化螞蟻」、「以後吃東西濺到電腦上，必須及時擦掉」。

有網友說，自己也有相同經驗，「我家小侄女喝可樂不小心濺到螢幕上，第2天晚上我就發現螢幕裡面有好幾隻螞蟻在爬行，我氣得自己打開把螞蟻拿出來，結果螢幕報廢了！氣得我想撞墻！」

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