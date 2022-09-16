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小姊弟突衝出馬路…3歲弟被車撞倒　家長「1做法」被讚爆

小姐弟突衝出馬路…3歲弟被車撞倒　家長「1做法」被讚爆：很負責任

▲一對姊弟奔跑穿越馬路，弟弟被車撞倒。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸河南一對姊弟奔跑橫穿馬路，弟弟突然衝出被車撞倒，不過家長發現後並沒有責怪車主，帶孩子去醫院檢查得知沒大礙後，便回家讓2個孩子面壁思過，稱自己也有失職的地方，沒有教育好孩子很自責，不會去責怪車主。

綜合陸媒報導，事發於12日，河南商丘一對姊弟奔跑橫穿馬路，沒有注意來車便衝出馬路，3歲弟弟因此被車撞倒，當下車主趕緊下車查看，而孩子的家長得知後，並沒有責怪車主，趕緊帶孩子去醫院檢查，沒有大礙，回家後就讓兩人面壁思過。

家長王女士表示，當時是孩子的爸爸要出門買東西，2個孩子便吵著也要跟著去，不讓孩子們出去，他們便自己跑出門，也沒注意來車，才會被撞到。她表示自己有失職的地方，沒有教育好孩子很自責，愛孩子但是不能溺愛，因此不會責怪車主。

消息曝光後，網友紛紛留言「家長做法很理智這樣才會讓小孩長記性知道不能在路上亂跑」、「有如此負責任的父母，相信孩子一定會長記性的」、「這確實要教育，為這個家長點讚」、「這樣的家長做法很理智，也只有這樣才會讓小孩長記性，知道在路上亂跑是很危險的」、「家長這樣做也是為孩子的安全負責」。

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