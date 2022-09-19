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女調查官喊咖啡店老闆不倫　正宮見「妹妹唉唉叫」訊息超崩潰

▲女調查官喝咖啡喝與人夫發生不倫戀，人夫妻子離婚後認為女調查官破壞婚姻，向她求償百萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女調查官喝咖啡與老闆發生不倫戀，老闆的妻子離婚後認為女調查官破壞婚姻，向她求償百萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／高雄報導

李姓女子為調查局調查官，經常光顧陳老闆的咖啡店，不料在明知陳老闆有家室的情況下，仍發展出不正常的男女往來關係。陳老闆的許姓妻子，發現兩人以通訊軟體互傳調情、鹹濕、性行為等訊息，導致後來與陳老闆離婚，許女向李女求償百萬元精神撫慰金。高雄高分院認為陳男也有責任，改判李賠償20萬元。

陳姓老闆與前妻許女一同經營咖啡店，陳後來與常客李調查官來往密切，甚至發展出不倫戀。2019年10月間，徐女發現李女竟擔任陳老闆申請房屋貸款的保證人，2人還共同去日本旅遊，徐之後陸續發現兩人在通訊軟體，互傳調情、鹹濕、討論性行為等訊息，導致徐後來與陳男分居，不料分居期間，她又發現2人竟開心到全台各處旅館過夜，等到徐與李男離婚時，又見到李女經手編輯離婚協議書，徐傷心欲絕，感到悲憤、羞辱、沮喪、因此向李女提告，要求一百萬精神撫慰金。

李姓女調查官供稱不知道陳老闆有配偶，並表示自己是因為喜歡陳老闆的咖啡廳，所以借款100萬給陳，但怕陳不還款，所以擔任陳老闆車子及房屋抵押借款的保證人，她後來聽到陳老闆要前往日本購買咖啡廳相關設備，基於借款給陳老闆學習相關知識下，才與陳一同前往日本，至於入住飯店、編輯離婚協議書等指控都不屬實。

法官檢查陳老闆與李調查官互傳的訊息，當中提到「我想妹妹嘴巴塞滿滿也很性感」、「妹妹唉唉叫才是可愛」、「這樣一兼二顧我還可以去妹妹公司上妹妹」、「覺得這個劇情臭男生一定很喜歡，被約談然後去上調查員」、「我覺得跟哥哥一起粗茶淡飯就好」等語。

法官認為，從2人互傳的訊息，可見雙方對於彼此的思念及心意，2人還幻想一同入眠，規劃未來藍圖，也不乏談論性交、性幻想等，可見陳男與李女交往親密且已涉及性方面，因此造成徐女的精神痛苦，判李女要賠償40萬元。

李女不服判決上訴，她主張法院若認為她與陳男關係不當，那陳男也必須負擔一半的責任。高雄高分院法官認為李女主張有理，而且徐女對其夫陳男求償權的期限已過，因此改判李女賠償20萬元，全案定讞。

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