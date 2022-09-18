大局為重！花東6.8強震釀災情　北市「三腳督」取消明選舉行程

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，18日14點44分台東池上再發生規模6.8地震，全台有感。強震過後，首當其衝的花東地區也傳出不少災情，為此，儘管台北市長選戰進入白熱化，三位參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊仍不約而同取消18日晚間行程、19日競選行程。

根據中央氣象局資料，今台東池上地震規模6.8，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱、南投5弱、嘉義4級、高雄4級、台南4級、雲林4級、屏東4級、彰化4級、台中4級、苗栗4級、宜蘭4級、新竹4級、台北4級、桃園3級、澎湖3級、馬祖1級。

地震過後，花東地區傳出不少災情，為此，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊表示，今天晚間行程全部取消，祈願台灣平安。而明日並無安排公開競選行程。

國民黨台北市長參選人蔣萬安原訂晚間8時出席的台北聖德宮平安餐會行程，也於稍早取消，同時也宣布明日無公開競選行程。

而蔣萬安原預告要和立委洪孟楷、李德維在19日上午告發陳時中瀆職，針對現在強震釀災情，李德維18日晚間接受媒體電訪時回應，19日告發行程延後，國民黨團預計要與台東、花蓮鄉鎮長聯繫，了解地方上的狀況，「地震災情才是第一位。」

無黨籍台北市長參選人黃珊珊競選團隊，同樣宣布取消晚間公開行程安排，同時暫停明日全天競選行程，願天佑台灣，百姓平安。