地震IKEA新莊店水管破裂「水如瀑下」　業者：已疏散顧客、暫停營業

▲IKEA新莊消防水管因地震導致破裂，賣場出現小瀑布。（圖／翻攝愛新莊我是新莊人粉絲專頁）



記者蔡惠如／綜合報導

今18日下午2時許發生規模6.8地震，花東地區傳出不少災情，沒想到IKEA新莊店也遭殃，業者表示地震引發消防水管破裂，導致賣場出現大量漏水，由於水量造成地面與物品都淋濕，已於第一時間疏散全樓顧客，進行後續處理，目前暫停營業。

昨17日晚間9時許台東關山規模6.4地震後，餘震不斷，今18日下午2時44分又發生規模6.8地震，花東傳出災情之外，IKEA新莊店也在今天地震後，賣場天花板出現大量漏水狀況，導致許多消費者紛紛走避，還疑似有民眾為了躲水，全家都躲進展示的雙層床內避免濕透，且因緊急疏散，停車場還一度出現大塞車。

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IKEA證實，新莊店在今天下午2時發生地震之後，其天花板的消防水管出現破裂現象，工作人員在第一時間開始疏散館內消費者，確認電梯與電扶梯民眾狀況，當下無人受傷或受困，且民眾也有秩序的離館，由於水管破裂影響區域不大，但需要時間清理後續、確認安全，所以目前先暫停營業，恢復營業時間會在該店粉絲頁方進行公告。

▲IKEA新莊店公告暫停營業。（圖／翻攝IKEA新莊店粉絲專頁）

而新莊派出所也對此回應，有關IKEA新莊店因地震造成內部設備毀損情事，經了解無任何人員傷亡，目前店家暫停營業進行巡視修復中，如有任何需要協助，可逕洽新莊派出所02-29924018。