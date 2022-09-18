台東縣府劃定限制管制區18日15時起生效　違者將予以重罰

▲台東縣府劃定限制管制區18日15時起生效。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣17日晚間21點41分發生芮氏規模6.4有感地震，至今天已發生多次餘震，台東縣長饒慶鈴除指示相關單位持續保持警戒，18日公告劃定向陽山及嘉明湖為管制區，並自下午15時起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，敬請民眾注意。



17日晚間地震發生後，台東縣政府也於晚間9:58地震災害應變中心一級開設，馬上與各鄉鎮市公所聯繫，瞭解各地方狀況，並立即召開工作會報。



同時縣府也緊急依災害防救法第三十條第一項第二款前段規定，公告劃定「南橫向陽山區及嘉明湖周邊區域」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。



為確保民眾生命財產之安全，非持有通行證或應緊急避難之需要者，請民眾不得進入從事登山、健行、溯溪等危險活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自111年9月18日下午15時起生效，以維縣民安全。



同時縣府也強制要求各山區禁止民眾從事各項危險活動，請公路總局關山工務段實施台20線預防性管制措施，違反災害防救法第30條第1項第2款、第3款規定所製作之公告內容，協助執行之人員得依行政法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行。



另外，花蓮縣玉里地區傳出部分災情，台東縣也立即支援2台救護車，同時，特搜隊有30人前往關山大隊集結，由吳寶龍副大擔任指揮官，分成2組1組15人支援花蓮玉里災害，1組15人在關山地區支援