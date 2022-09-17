長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙的中國電信大樓16日下午發生大火，事件親歷者透露，火是從4、5層樓的外面燒起來的，蔓延的速度非常快，他逃出來約10分鐘，火就燒到了高樓層。

根據《中國新聞週刊》報導，事發當時，一樓的手機電還在營業，工作人員小莉說，他們並沒有發現起火，是附近有人大喊著火，大家才匆匆逃了出來，「逃得太快了，門都沒有來得及鎖，我們現在還在附近等待。」

小莉說，火大概是從四五層的外面燒起來的，具體不是很清楚，「逃出來大約10分鐘，火就燒到了大樓高層，燒得太兇了。」

▼大火快速蔓延高樓層，畫面嚇人。（圖／翻攝自微博）



距離大樓30多公尺遠的郭先生則說，下午3點多，他在本地群裡看到電信大樓著火的影片，隨後，又從窗戶裡看到，黑煙已經飄到了空中，「好像先是樓外的空調外掛機起火，接著火就往上冒，玻璃遇熱爆炸，碎玻璃一直往下掉。」

小莉還說，有一些人的手機在火災發生時失去信號，沒辦法正常使用。同時，在中國電信官方微博評論區，也有長沙網友說，電信卡沒有信號、打不通電話。

不過，湖南電信的公告卻指出，16日15：30左右，中國電信湖南公司荷花園電信大樓外牆起火，目前明火已撲滅，未影響通信安全，為確保安全，公司已主動斷電。同時，中國電信官方微博也發文稱，通信未中斷。

火災發生的原因目前還在調查中，據湖南消防16日下午的通報，大樓明火已經撲滅，暫未發現人員傷亡。