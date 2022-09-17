台東6.4強震後「37分鐘9震」！高雄愛河魚類「跳出水面」

記者柯振中／綜合報導

台東17日晚間9點41分發生芮氏規模6.4的強震，震源深度7.3公里，最大震度6強，是改制以來首次出現「6強」的強度。事件發生時，高雄愛河河面上也不平靜，有許多河內的魚類跳出水面，可見也被地震嚇得不輕。

▼愛河有許多魚類跳出水面。（圖／翻攝「記者爆料網」）



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晚間9點41分的強震發生後，包含小區域地震在內，短短37分鐘又發生了9起地震，規模分別落在3.2到4.1之間，最大震度則是2級到4級。

地震發生當下，有高雄民眾目睹，愛河裡面的魚類不斷跳出水面，看起來同樣被地震嚇得不輕。

▲▼虱目魚跳上岸。（圖／翻攝「記者爆料網」）



此外，地震發生後，高雄也有魚塭發生「虱目魚跳上岸」，狀況。依據影片畫面，養殖者看見情況，有許多魚躺在柏油路上不斷跳動，業者看見後，只能再將魚丟進魚塭裡。