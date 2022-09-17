　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

▲周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會 。（圖／周春米服務處提供，下同）

▲周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會 。（圖／周春米服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今（17）日屏東縣長候選人舉辦競選總部進駐暨團結大會，行政院長蘇貞昌、前縣長曹啟鴻、縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲及立委何欣純、鍾佳濱、伍麗華，及來自屏東縣33個鄉鎮市的縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長及參選人來到現場齊祝賀，象徵屏東大團結。

▲周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會 。（圖／周春米服務處提供，下同）

▲周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會 。（圖／周春米服務處提供，下同）

周春米說，今天是屏東的大日子，非常感謝蘇貞昌院長和行政院團隊特別南下，回到故鄉，還有屏東的前輩、先進、鄉親，給春米鼓勵支持，她也特別感謝何欣純委員從台中來為她主持。

周春米細數前人為屏東的打拚，從1981年邱連輝先生、1989年蘇貞昌縣長、1997年蘇嘉全縣長、2005年曹啟鴻縣長、2014年潘孟安縣長，還有臺灣第一位女總統，蔡英文總統。她說，屏東累積多年能量，在2019年台灣燈會，終於被看見，潘孟安縣長創造我屏東我驕傲的榮耀，她也會全力以赴延續驕傲。

周春米談到交通和醫療平權政策，也談到周邊將開拓高鐵特定區、屏東科學園區，連結經濟部科技園區、大慶汽車產業園區、縣府開發的六塊厝產業園區、農委會農業生物科技園區，以及即將建設的熱帶特色農業園區，形成產業聚落，創造就業機會，吸引年輕人留下來。

她說，現在是屏東發展的關鍵時刻，接下來她會以屏東五大核心產業、六大發展區域為經緯，提出更為細緻的施政藍圖規劃，她也會設置長照處，更專業、更全面的照顧長輩，讓屏東每一個階段的人，都有政府做靠山，打造屏東成為一座希望城市。

她表示，20多年來不論身為周法官、周律師、周立委都選在屏東，她的初衷沒變，努力也不會變，她會寫歷史創紀錄，成為屏東第一位女縣長，擘劃屏東未來永續的發展，打造屏東的百年大業。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
長沙大火10分鐘燒到高樓層！　目擊者：玻璃「一直往下噴」
數百支假陽具掉滿地！卡車翻覆「女主播問1句」　全場尷尬了
陳明通泰國行「海關刷臉照」被流出！　國安局4字回應
「我兒子混員林」悍婦大鬧加油站！　員工遭痛毆濺血
小炳轉行「當飯店櫃檯人員」被認出！　月薪曝光
快訊／新店夫妻陳屍家中　警拉封鎖線調查中
朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！　切肚皮補胸…傷口照首曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

串連地方黨部響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！時力拼募款　林于凱：疫情衝擊大　

從頭吃到尾！蔣萬安現身牛肉麵大賞　比讚大啖牛肉麵、香腸

陳明通泰國行資料曝光！國安局4字回應　她批：國安局變不安局

黃珊珊稱買疫苗無法用在市民才刪預算　陳時中：疫苗是為國家買

喊話「勿拿疫苗操作選戰」　蘇貞昌：連裴洛西都肯定

搶客家票！陳時中、黃珊珊、蔣萬安同場不同框　各自拜票零互動

蔡英文發文力挺台灣防疫「疫苗別成選舉口水」　陳時中留言引論戰　

「拯救台東好累！」　王浩宇：不要問我哭過了沒

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

男為拍照「背起瀕危綠蠵龜」　被罵翻還辯：想和牠交朋友

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

串連地方黨部響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！時力拼募款　林于凱：疫情衝擊大　

從頭吃到尾！蔣萬安現身牛肉麵大賞　比讚大啖牛肉麵、香腸

陳明通泰國行資料曝光！國安局4字回應　她批：國安局變不安局

黃珊珊稱買疫苗無法用在市民才刪預算　陳時中：疫苗是為國家買

喊話「勿拿疫苗操作選戰」　蘇貞昌：連裴洛西都肯定

搶客家票！陳時中、黃珊珊、蔣萬安同場不同框　各自拜票零互動

蔡英文發文力挺台灣防疫「疫苗別成選舉口水」　陳時中留言引論戰　

「拯救台東好累！」　王浩宇：不要問我哭過了沒

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！Sandy曝姊妹合照…萬人朝聖：都好美

電話響超過3聲「扣薪1000元」！老闆罰錢花招曝光　網怒：可以告了

「台大帥男來租屋」煞到女房東　自曝賺現金！網見1細節：千萬別租

謝金河示警台灣成「最危險國度」　外資賣超台積電、聯電5000億元

無號誌路口交通事故死亡率3成5　屏東監理站發起「友善路口」活動

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

萌妹美髮魂上身！大眼毛顧客「被迫換造型」　心累斜眼：吉度不爽

串連地方黨部響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

火車上有字「35Bㄚㄍㄉ」　眾人笑喊阿公店！神秘密碼意思曝光

驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾壓輪下命危

政治熱門新聞

高嘉瑜陪陳時中掃市場　突頭暈彎腰乾嘔

周玉蔻爆蔣家後代「不信蔣孝嚴父子血脈」

檢舉少將「身分被出賣」陸軍認失當

澎湖教育處官員飆罵女部屬X字經　遭轟出議會、面壁思過

ET民調／盧秀燕支持度達56.8%　大幅領先蔡其昌28個百分點

博士論文遭爆抄襲　饒慶鈴回應了

林靜儀點名藍營4人「涉抄神隱」：朱立倫道歉

民進黨支持度剩22.4%！陷「空前最低迷」　林濁水：趕快亡羊補牢

張善政「保密條款」完整內容曝光　黃光芹：有不可告人之處

揭陳時中致電高嘉瑜內幕！　郭正亮曝：要拿「這兩人」對槓

馬防部上校副參謀長倒臥寢室送醫不治　憲兵隊、連江地檢署啟動調查

陳明通泰國行資料曝光！國安局4字回應　她批：國安局變不安局

蔡英文輔選林佳龍「拔樁碰壁」！　湧蓮寺主委陳宏昌道歉：請諒解

莫德納次世代疫苗抵台！蔡英文：別作選舉口水戰

更多熱門

相關新聞

響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

響應環境永續　台灣民眾黨墾丁南灣淨灘

11月26日將舉辦九合一選舉投票，台灣民眾黨已公布2022共同政見，分別聚焦社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義，財政紀律等五大議題。為結合今年選戰及共同政見主軸，今(17)日舉辦公益淨灘，串聯各地方黨部來一同響應「環境永續」，齊力推動海洋環境守護行動。

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！拼募款　林于凱：疫情衝擊大

護理師高衩「蜜長腿」彈琵琶！拼募款　林于凱：疫情衝擊大

從頭吃到尾！蔣萬安現身牛肉麵大賞　比讚大啖牛肉麵、香腸

從頭吃到尾！蔣萬安現身牛肉麵大賞　比讚大啖牛肉麵、香腸

黃珊珊稱買疫苗無法用在市民才刪預算　陳時中：疫苗是為國家買

黃珊珊稱買疫苗無法用在市民才刪預算　陳時中：疫苗是為國家買

搶客家票！陳時中、黃珊珊、蔣萬安同場不同框　各自拜票零互動

搶客家票！陳時中、黃珊珊、蔣萬安同場不同框　各自拜票零互動

關鍵字：

2022九合一大選2022屏東蘇貞昌總部大團結周春米

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

浩子罕見火大當場變臉！

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／國1台南永康路段4車連環撞！1人OCHA

新郎是初戀！新秘曝狗血劇情　竟釣出男主角

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面