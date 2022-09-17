「團結力量大」周春米正式進駐競選總部　蘇貞昌現身力挺

▲周春米17日舉行競選總部進駐暨團結大會 。（圖／周春米服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今（17）日屏東縣長候選人舉辦競選總部進駐暨團結大會，行政院長蘇貞昌、前縣長曹啟鴻、縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲及立委何欣純、鍾佳濱、伍麗華，及來自屏東縣33個鄉鎮市的縣議員、鄉鎮市長、代表、村里長及參選人來到現場齊祝賀，象徵屏東大團結。

周春米說，今天是屏東的大日子，非常感謝蘇貞昌院長和行政院團隊特別南下，回到故鄉，還有屏東的前輩、先進、鄉親，給春米鼓勵支持，她也特別感謝何欣純委員從台中來為她主持。

周春米細數前人為屏東的打拚，從1981年邱連輝先生、1989年蘇貞昌縣長、1997年蘇嘉全縣長、2005年曹啟鴻縣長、2014年潘孟安縣長，還有臺灣第一位女總統，蔡英文總統。她說，屏東累積多年能量，在2019年台灣燈會，終於被看見，潘孟安縣長創造我屏東我驕傲的榮耀，她也會全力以赴延續驕傲。

周春米談到交通和醫療平權政策，也談到周邊將開拓高鐵特定區、屏東科學園區，連結經濟部科技園區、大慶汽車產業園區、縣府開發的六塊厝產業園區、農委會農業生物科技園區，以及即將建設的熱帶特色農業園區，形成產業聚落，創造就業機會，吸引年輕人留下來。

她說，現在是屏東發展的關鍵時刻，接下來她會以屏東五大核心產業、六大發展區域為經緯，提出更為細緻的施政藍圖規劃，她也會設置長照處，更專業、更全面的照顧長輩，讓屏東每一個階段的人，都有政府做靠山，打造屏東成為一座希望城市。

她表示，20多年來不論身為周法官、周律師、周立委都選在屏東，她的初衷沒變，努力也不會變，她會寫歷史創紀錄，成為屏東第一位女縣長，擘劃屏東未來永續的發展，打造屏東的百年大業。