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轟高端炒股「查1年多沒結果」！藍點名檢察總長負責　士檢回應了

▲▼高端疫苗、國產疫苗。（圖／路透）

▲高端疫苗去年爆發炒股案，國民黨怒轟士林地檢署至今仍「靜悄悄」查不出結果。（圖／路透）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

國民黨立法院黨團15日指控時任衛福部次長的薛瑞元跟行政院副院長沈榮津兩人，曾阻擋BNT疫苗採購，恐是為了高端疫苗「故意在擋」，進一步質疑高端爆發內線交易已1年多，士林地檢署遲遲未有作為，點名檢察總長邢泰釗是否應該要「指揮加速偵辦」。今（16）日士檢發出聲明澄清，目前已成立專案小組持續調查中，將儘速查明事實，依法處理，請外界勿作無謂揣測。

日前國民黨團爆料，衛福部次長薛瑞元跟行政院副院長沈榮津阻擋工商協進會、全國工業總會去年6月原定的BNT疫苗採購計畫，雙方原本安排好會面，卻突然沒了下文，工商協進會理事長林伯豐更曾接到沈榮津來電稱「不要找麻煩」。

國民黨團怒轟，政府是為了扶植國內的高端疫苗，才屢次阻擋外界好意，且去年高端早已爆發炒股問題，金管會至今送了6次高端股價異常的資料給士檢，1年多後卻還是沒有結果，「檢察總長邢泰釗難道不該基於檢察一體，指揮協助士檢加速偵辦？」

士檢稍早發出聲明表示，高端疫苗生物製劑股份有限公司股票交易疑涉違反證券交易法案件，正由檢察官持續依法偵辦中，且為深入全面追查，已組成專案小組，由檢察官指揮法務部調查局臺北市調查處深入查證。從去年6月迄今，持續詳盡研析證券櫃檯買賣中心多次分批提供之各項交易分析報告等相關偵查作為，未曾停歇。

士檢呼籲外界勿作無謂揣測，共同維護檢察官純淨辦案空間。後續專案小組會遵循偵查不公開原則，在檢察官指揮下持續積極偵辦此案，力求勿枉勿縱，以維金融交易秩序。

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