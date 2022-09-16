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沈榮津稱疫苗「不需民間捐贈」？　國民黨團開轟薛瑞元：裝睡叫不醒

▲▼國民黨團召開「刁難民間買疫苗罄竹難書 蔡政府裝睡不醒 夢話連篇」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「刁難民間買疫苗罄竹難書 蔡政府裝睡不醒 夢話連篇」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨團日前指控，去年時任衛福部次長的薛瑞元與行政院副院長沈榮津曾阻擋BNT疫苗採購，而薛瑞元則以「作夢說」回應國民黨團質疑。國民黨團16日再指，國民黨團總召曾銘宗曾詢問國會聯絡人何時見工商協進會，卻被已讀不回，沈榮津更告訴工商協進會林伯豐理事長「政府會安排購買，不需要民間捐贈」，痛批「難道這不是政府阻擋民間捐贈疫苗嗎？薛瑞元部長還在作夢嗎？還是故意叫不醒？」

國民黨團昨日透露，工商團體在去年6月間疫情大爆發時，計畫購買疫苗捐贈給政府，然而卻遭行政院、衛福部等單位阻擋，要求工商團「不要找麻煩」。

曾銘宗表示，自己曾詢問國會聯絡人何時見工商協進會，卻被已讀不回，沈榮津更告訴工商協進會林伯豐理事長「政府會安排購買，不需要民間捐贈」，痛批「難道這不是政府阻擋民間捐贈疫苗嗎？薛瑞元部長還在作夢嗎？還是故意叫不醒？」

對於民進黨台北市長參選人陳時中否認阻擋疫苗一事，曾銘宗痛批，根本是睜眼說瞎話，前副總統呂秀蓮就曾在媒體上透露，當時她計畫捐贈3,000萬劑BNT疫苗給政府，約見陳時中卻遭到已讀不回，「呂秀蓮前副總統是你民進黨的大老，連要約個時間見面都已讀不回，陳時中還敢嚴正否認？」

曾銘宗強調，去年5、6月間疫情大爆發，民間缺疫苗，相關企業與民間團體都希望盡一己之力，願意購買疫苗捐贈給政府，反倒是政府不積極協助，還處處卡關，置人民健康於不顧，心中只想選舉，「國民黨團再次請問蔡政府，為什麼要阻擋民間團體購買捐贈給政府？蔡政府擋疫苗的事，已經人盡皆知，竟然敢用公權力跟網軍抹黑、說謊，國民黨團給予最嚴厲譴責，罔顧全民健康權利，不斷擋疫苗，居心何在？請蔡政府出來說清楚、講明白！」

針對國民黨的指控，行政院發言人羅秉成15日則回應，在去年6月26日就已澄清，沈副院長當時有跟工商協進會理事長林伯豐致電交換採購意見。至於有沒有被擋？羅秉成調出食藥署資料，指6月24日盛弘醫藥股份有公司，當時該公司接受地方政府「自買自用」的需求，包括花蓮縣、南投縣、台東縣、雲林縣以及工商協進會委託，要申請專案進口BNT疫苗500萬，「有申請，沒有人能擋。」

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