才說要花800億韓元蓋迎賓館！尹錫悅不到一天又改口「不蓋了」

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓總統尹錫悅將辦公室遷至首爾龍山、同時開放青瓦台給民眾參觀後，國防宴會中心成為政府宴請招待國內外賓客的地點。然而，尹錫悅卻認為該地點與國家形象不符，因此決定斥資800多億韓元蓋一座新的迎賓館，此舉招致在野黨猛烈抨擊，於是在6個小時後，又決定撤回先前提案。

根據《韓聯社》，南韓政府編列高達878億6300萬韓元（近新台幣19.8億元）預算，作為興建總統辦公室主要附屬設施使用，其用途為接見外賓、舉辦各種主要活動，等於是另外再蓋一座迎賓館，取代原青瓦台迎賓館的功能，不過該預算經過媒體報導曝光後，招致共同民主黨等在野勢力抨擊，認為根本是在浪費民脂民膏。

▲尹錫悅將總統辦公室遷移至首爾龍山後，曾計畫花878億韓元另蓋一座迎賓館。（圖／達志影像／newscom）

南韓總統辦公室宣傳首席金恩慧（김은혜）於昨（16）日晚間8時30分表示，尹錫悅最後作出裁示，決定全面撤回「國家迎賓館」興建計畫提案。尹錫悅表示，「自從將青瓦台歸還於民，（我）便打算整備出符合國家形象的活動舉辦空間，以此作為國家未來資產、而非是總統辦公室資產，然而最後卻無法充分解釋。」

事實上，尹錫悅從當選總統後，便開始籌備將總統辦公室從青瓦台遷移至位於首爾市龍山區的原國防部新大樓，包括國防部、聯合參謀本部的遷移，以及將外交部長官邸改建為總統官邸，中間消耗的費用甚鉅。

《韓民族新聞》指出，原本尹錫悅承諾只會花費496億韓元做為遷移總統辦公室的費用，然而8月又被部分媒體爆料，挪用國防部、行政安全部、警察廳今年第2至3季的追加預算306億9500萬韓元，若再加上興建迎賓館的787億韓元費用，恐怕將花費將近1700億韓元。

▲尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

另外，尹錫悅曾在當選總統後，於今年3月20日說明遷移總統辦公室的相關計畫，表示就算青瓦台對外開放，如若晚上需要招待貴賓進行晚宴，也還是可以動用青瓦台的迎賓館、本館；不過自從5月上任後，才不到半年的時間，便一改先前的承諾，打算大興土木興建新的迎賓館。

共同民主黨黨代表李在明就痛批，「蓋一座迎賓館878億韓元，倒不如把錢分給1萬名颱風水災受災戶，每人可以得到1000萬韓元。當老百姓因高物價、失業而受苦時，為何（尹錫悅）會想消耗將近1000億韓元的預算，不知道他在急什麼」。

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