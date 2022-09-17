北韓立法授權核武攻擊　美承諾部署戰略資產：以堅決手段嚇阻威脅

▲美韓雙方16日在美國國防部舉行EDSCG副部長級會議。（圖／南韓駐美大使館）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）已完成第7次核試驗的事前準備工作，加上北韓最高領導人金正恩曾於8日提及將「核武使用政策」法制化。面對北韓前所未有的軍事威脅，美國、南韓當局於當地時間16日舉行「美韓擴大遏制戰略協議體」（EDSCG）副部長級會議，美國承諾將在南韓適當部署戰略資產，以史無前例的堅決手段嚇阻來自北韓的核武威脅。

根據《韓聯社》，南韓外交部第1副部長趙賢東、南韓國防部副部長申範澈、美國軍控與國際安全事務副國務卿詹金斯（Bonne Jenkins）、美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）於16日在華府五角大廈進行EDSCG副部長級會議，雙方在會後的聯合聲明中指出，對於北韓通過核武使用相關立法、助長周邊地區緊張局勢升溫上感到非常擔憂。

此次EDSCG與上一次會議相隔4年8個月，是北韓實施第6次核試驗，韓美雙方於2018年1月進行2次會議後，兩國首度再次進行EDSCG會議。

▲北韓核武威脅逐漸明朗化。（圖／路透社）

美國在聯合聲明中再度強調，將動員核保護傘、導彈防禦體系、常規性武器等所有範疇內的軍事力量，向南韓提供擴大遏制戰略，而美國的承諾堅如磐石。美韓當局在聲明中表示，「北韓的核武攻擊，將面臨具壓倒性、且具關鍵決定性的回應。美國為了遏制北韓、增進穩固地區安全，將會在地區內適時部署戰略資產，同時強化與南韓的合作。」

美國表示，美國尼米茲動力航空母艦9號艦「隆納•雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）預計9月底停靠釜山，就是對於遵守在南韓部署展開戰略資產承諾的展現。

美韓雙方承諾，將會在今年內針對北韓的核武軍事威脅分階段實施「延伸威懾手段運用演習」（TTX），同時透過增進分享戰略情報、軍事訓練、演習，來強化同盟間的戰略準備態勢。據悉，演習時將假設北韓實施核武威脅、北韓即將動用核武、北韓動用核武等各種階段，排演美韓雙方的軍事應對方案。

▲南韓代表團視察B-52轟炸機，該位置可搭載核彈頭。（圖／南韓國防部）

美韓雙方在聲明中提到，早在會議舉行前，包括申範澈在內的南韓代表團曾造訪華府附近的安德魯斯空軍基地，視察B-52同溫層堡壘戰略轟炸機，此舉被認為是美韓在運用戰略資產合作上的象徵性畫面。B-52戰機平時部署在太平洋關島，一旦韓半島（朝鮮半島）爆發戰爭，將可被調往韓半島。

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