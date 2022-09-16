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浪費錢！尹錫悅欲斥資800多億韓元蓋迎賓館　他怒：乾脆搬回青瓦台

▲▼尹錫悅將總統辦公室遷移至首爾龍山後，有意斥資800多億韓元興建新一座迎賓館。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅將總統辦公室遷移至首爾龍山後，有意斥資800多億韓元興建新一座迎賓館。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著南韓總統尹錫悅將辦公室遷移至首爾市龍山區、同時向民眾開放青瓦台，原本做為迎接、招待國外賓客的青瓦台「迎賓館」便無法繼續使用。對此，異想天開的尹錫悅竟然計畫另外再蓋一座迎賓館，光是總預算就高達800多億韓元，如此浪費民脂民膏的方式讓最大在野黨氣得大罵，乾脆搬回青瓦台算了。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，南韓共同民主黨國會議員韓秉道（한병도）從企劃財政部獲取的資料「國有財產管理基金2022年度預算案」顯示，企劃財政部編列了高達878億6300萬韓元（近新台幣19.8億元），作為興建總統辦公室主要附屬設施使用，其用途為接見外賓、舉辦各種主要活動。

興建時間預計為2023至2024年，明年度編列的預算為497億4600萬韓元，其中包含432億韓元的施工費用。

南韓企劃財政部解釋，為了讓國政經營能有強而有力的後盾，因此需要在總統辦公室附近興建附屬設施，做為接見外賓或舉辦各種活動的新地點，期盼能提升國格。

南韓總統辦公室則解釋，「自從青瓦台向民眾開放、總統辦公室遷移至首爾龍山後，迎接國內外賓客的主要活動便改在國防宴會中心（국방컨벤션센터）舉辦，然而有不少意見認為該地點與國格並不相符，因此才向國會提案興建附屬設施。」

總統辦公室強調，預算案的最終決定權在於國會，「一旦預算案確定審核通過，相關費用明細將會對全國民眾詳加公開。」

然而，近來南韓在經濟表現上內憂外患不斷，俄烏戰爭導致通貨膨脹與物價高漲，韓元兌美元恐將跌破1400大關等。尹錫悅政府此舉讓共同民主黨國會議員鄭清來氣得表示，「國民的憤怒已到達臨界點」；最高委員朴贊大則表示，「乾脆重新搬回青瓦台好了，這樣才能省下民眾的血汗錢。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，稍早尹錫悅表示，興建迎賓館是一項無可避免的政策。

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