防止遭台灣有事波及！　日本擬在沖繩設「防空避難設施」

▲沖繩縣先島群島與台灣相近，日本政府考慮到避難撤離的效率，有意在當地設置防空避難設施。（圖／記者董美琪攝）

記者王佩翊／編譯

日本政府傳出有意在沖繩石垣島等先島群島設置居民防空避難用的庇護所，而設置原因正是為「台灣有事」提前作準備。相關規劃會明示於年底要進行修訂的3份國家安全保障戰略相關文件中。此外，沖繩避難庇護所設置前的調查費用預計就要花費7000萬日幣（約新台幣1530萬元）。

根據《時事通信社》報導，日本政府內部消息人士16日透露，有鑑於「台灣有事，日本有事」，一旦台灣發生衝突，與台灣相隔僅342公里的沖繩縣先島群島勢必首當其衝。然而日本當局認為，目前離島各地區的居民避難設施仍然不足，必須盡早進行補足對應措施。

日本政府預計在年底修訂「國家安全保障戰略」等3份與安保相關的文件，並誓言要在5年內徹底強化防衛能力，目前也準備要在文件中，明確標示可進一步強化國民保護的內容，包含充實居民的避難場所與方法等。

日本內閣官房2023年度的預算申請中，光是庇護所建造前的調查費用預計就高達7000萬日幣（約新台幣1530萬元）。日本政府未來將會調查足以承擔武力攻擊的庇護所形式，並比較地上設置型、地下埋設型等各種樣式的防空設施，待調查結果出爐後，才會決定建造場所與時間。

根據《共同社》報導，離島與本島的距離較遠，如果要讓離島居民避難至本島，將耗時許久。如《國民保護法》內就曾估算，若使用民航機運送石垣市與竹富町的6.5萬名居民與遊客，就需要花費近10天，因此在當地建立避難設施是非常必要的。

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