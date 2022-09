鼻環消失5年竟是「掉進肺裡」！他狂咳到以為得肺炎　X光洩密

▲男子的鼻環掉進肺部,5年後才發現並取出。(圖/推特)

記者王佩翊/編譯

美國一名男子日前出現嚴重的咳嗽症狀,被懷疑是罹患肺炎,因此緊急送往急診室。醫師隨即替他進行X光檢查,沒想到卻在他的肺部發現奇怪陰影,結果這個奇怪的陰影就是男子5年前遺失的鼻環。該名病患表示,5年前的某天早上起床時,突然發現鼻環消失,他原本以為只是被自己搞丟,沒想到竟然是在熟睡時隨著氣管掉進肺部。

根據《每日郵報》報導,美國俄亥俄州的35歲萊金斯(Joey Lykins)8月底突然出現嚴重的咳嗽症狀,他一直覺得有什麼東西塞住了他的呼吸道。由於症狀持續惡化,他隨即被送往急診室治療。急診醫師最初擔憂他罹患肺炎,因此替他照了X光,但卻在他的左肺發現一個奇怪的馬蹄形狀白色陰影,長約1.5公分(0.6英寸)。

萊金斯看了X光片後,才突然發現,這竟然是他5年前搞丟了鼻環。萊金斯表示,5年前的某一天早上,他起床後發現自己的鼻環不見了,當時雖然把整個臥室都翻了一遍,卻還是沒有找到,因此只好重新再買一個鼻環,而在此之前,他已經配戴這個鼻環超過3年。如今他懷疑,鼻環可能是在睡覺時,不小心從鼻子掉進肺部。

醫師雖然無法確定為何萊金斯吸入鼻環後的5年才出現咳嗽症狀,但是也隨即安排他接受異物取出的手術。在掛急診的3天後,萊金斯再度回到醫院去取出這個鼻環。醫師先替他進行麻醉,隨後透過支氣管鏡檢查,將管子慢慢伸進內部,再將金屬鼻環取出。

萊金斯說,自己會把這個價值約8美金(約新台幣250元)的鼻環留下來做紀念。他笑稱,「我很慶幸它沒有刺穿我的肺。它從來沒給我帶來什麼麻煩,除了咳嗽外。」幸運的是,手術後萊金斯並沒有出現其他併發症。

