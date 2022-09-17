鼻環消失5年竟是「掉進肺裡」！他狂咳到以為得肺炎　X光洩密

▲男子的鼻環掉進肺部，5年後才發現並取出。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子日前出現嚴重的咳嗽症狀，被懷疑是罹患肺炎，因此緊急送往急診室。醫師隨即替他進行X光檢查，沒想到卻在他的肺部發現奇怪陰影，結果這個奇怪的陰影就是男子5年前遺失的鼻環。該名病患表示，5年前的某天早上起床時，突然發現鼻環消失，他原本以為只是被自己搞丟，沒想到竟然是在熟睡時隨著氣管掉進肺部。

根據《每日郵報》報導，美國俄亥俄州的35歲萊金斯（Joey Lykins）8月底突然出現嚴重的咳嗽症狀，他一直覺得有什麼東西塞住了他的呼吸道。由於症狀持續惡化，他隨即被送往急診室治療。急診醫師最初擔憂他罹患肺炎，因此替他照了X光，但卻在他的左肺發現一個奇怪的馬蹄形狀白色陰影，長約1.5公分（0.6英寸）。

萊金斯看了X光片後，才突然發現，這竟然是他5年前搞丟了鼻環。萊金斯表示，5年前的某一天早上，他起床後發現自己的鼻環不見了，當時雖然把整個臥室都翻了一遍，卻還是沒有找到，因此只好重新再買一個鼻環，而在此之前，他已經配戴這個鼻環超過3年。如今他懷疑，鼻環可能是在睡覺時，不小心從鼻子掉進肺部。

醫師雖然無法確定為何萊金斯吸入鼻環後的5年才出現咳嗽症狀，但是也隨即安排他接受異物取出的手術。在掛急診的3天後，萊金斯再度回到醫院去取出這個鼻環。醫師先替他進行麻醉，隨後透過支氣管鏡檢查，將管子慢慢伸進內部，再將金屬鼻環取出。

萊金斯說，自己會把這個價值約8美金（約新台幣250元）的鼻環留下來做紀念。他笑稱，「我很慶幸它沒有刺穿我的肺。它從來沒給我帶來什麼麻煩，除了咳嗽外。」幸運的是，手術後萊金斯並沒有出現其他併發症。

Man wakes to find nose ring vanished - five years later it's found in his lung https://t.co/eEEjhbissa — Kennedy News and Media (@Kennedy__News) September 16, 2022

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