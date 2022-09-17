南瑪都轉強颱「侵襲日本」！　颱風外圍北風甩水氣「3地有雨」

▲午後對流旺盛，部分地區將出現降雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南瑪都今(9/17)凌晨2時轉為強颱，朝日本九州前進，將侵襲日本，對台灣雖沒直接影響，但環流寬廣，外圍微弱北風將帶來水氣，今明兩天，台灣北部、東部及東南部有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有局部較大雨勢。

氣象局表示，今、明兩天台灣北部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今(9/17)天日本南方的南瑪都颱風已增強為強烈颱風，環流依然寬廣，未來將朝九州前進後，再轉往東北方向通過日本，將為日本帶來非常明顯的影響。

▲南瑪都颱風今凌晨2時轉強颱，圖為最新路徑。（圖／氣象局）

柯聿寧指出，台灣今天受到颱風外圍微弱的北風影響，清晨在迎風面北部沿海有零星雲系發展，不過沒帶來明顯降雨，整體天氣狀況與昨天類似，大致是多雲到晴；午後山區附近有局部短暫雨或雷雨，花東沿岸對流可能較為旺盛，在傍晚到上半夜可能影響到陸地，需要留意天氣變化。

至於未來一週天氣，柯聿寧說，明(9/18)天風向將轉為偏西到西南風，水氣稍微增多，清晨在北部、西半部沿海有短暫雨機會，午後山區則有熱對流發展帶來短暫雨或雷雨，對流發展後將往東到東北方向移動，類似天氣可維持到下週一(9/19)上午。

下週一午後到下週三(9/21)偏北到東北風將增強，北部迎風面有短暫雨機會，溫度將稍稍下降，西半部天氣較穩定，南部山區仍有局部午後短暫雨；下週四(9/22)東北風風速減弱，不過水氣逐漸增多，下週五(9/23)東北風又再增強，配合環境水氣增多，迎風面東北部將是較陰雨天氣。

柯聿寧提醒，雖然南瑪都颱風不會靠近，對天氣也沒有明顯影響，但今天到下週一、二颱風所造成的湧浪、長浪仍會往台灣的北部、東部海域傳遞，因此在這些沿海地區還是要留意可能有岸邊的大浪，甚至是瘋狗浪出現的機會，建議不要太靠近海岸邊以免發生危險。