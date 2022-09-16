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南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　拋物線走勢挾雨彈「連炸3天」　

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲受颱風環流影響，明起雨彈將連炸3天。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南瑪都颱風已達中颱上限，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午分析，南瑪都颱風眼變清晰，眼屎都沒了，未來36小時內達顛峰，有機會挑戰強颱。氣象局表示，南瑪都颱風外圍環流水氣影響，明(9/17)天起北部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其中東部、東南部有較大雨勢，將持續到下週一(9/19)。

中颱瑪都往日本方向前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午分析，南瑪都努力把眼牆鞏固住，目前看來還滿成功的，颱風眼變得清晰，眼屎都沒了，強度已經來到中颱中段班，即將進入海水熱焓量尚可、風切低區域，未來36小時內將達顛峰，有機會挑戰強烈颱風！在日本東方副熱帶高壓穩定導引下，採取拋物線走勢，明天穿越日本那霸東北方，週日下午左右登陸九州後貫穿日本全境。

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中央氣象局預報員林定宜表示，南瑪都颱風今下午2點在台北東方1430公里，會偏向西北轉往日本方向，對台灣天氣不至於會有直接影響，不過南瑪都颱風會到中颱上限，是一個滿強颱風，強度比梅花大。

▲▼南瑪都颱風往日本前進，但對台灣將帶來長浪影響 。（圖／氣象局）

▲南瑪都颱風往日本前進。（圖／氣象局）

受南瑪都颱風外圍水氣影響，明天(9/17)到下週一(9/19)北部、東部及東南部有局部短暫陣雨，東部、東南部有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，午後東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨，週日、週一清晨中南部將有零星短暫陣雨，水氣影響將連3天出現降雨。

下週二(9/20)過後水氣減少，南瑪都颱風逐漸到日本，台灣各地多雲到晴，午後南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。下週三、下週四(9/21~9/22)各地仍多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。9/17至9/20基隆北海岸、東半部含蘭嶼和綠島、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率。

▲▼南瑪都颱風往日本前進，但對台灣將帶來長浪影響 。（圖／氣象局）

▲南瑪都颱風往日本前進，但對台灣將帶來長浪影響。（圖／氣象局）

氣象局臉書粉專「報天氣」也提醒，這個週末「​風平浪不靜」，雖然是個沒有颱風警報的週末假日，但其實日本南邊的南瑪都颱風，還是將一波波的長浪送到台灣沿海。提醒無風也會起大浪，長浪是海邊寧靜的刺客，民眾到海邊要小心長浪的威脅。

林定宜表示，西北太平洋上持續有其他熱帶氣旋發展發展，但不確定性高，颱風生成發展機率、中心發展、強度和路徑等都有很大變數，仍要觀察。

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