　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

▲▼彭啟明指出南瑪都颱風範圍相當大，接下來也還有颱風發展機會。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明16日指出，南瑪都颱風範圍相當大，接下來也還有颱風發展機會。（圖／翻攝彭啟明臉書）

文／中央社

2020年至今，還沒有颱風中心登陸台灣，恐寫下連3年無颱風登陸紀錄。氣象局表示，若到年底前也無颱風登陸台灣，將寫下連續3年無颱風登陸台灣的紀錄，為有觀測紀錄以來首次。

民眾好奇為何颱風躲開台灣，台灣科技媒體中心邀請專家分析，包括海事資訊、大氣科學與地理專家，針對可能連3年都未有颱風中心登陸台灣的現象說明，專家各有不同見解，但都認為罕見。

高雄科技大學海事資訊科技系教授陳昭銘說，2020年至2022年為連續3年的反聖嬰現象，可能與反聖嬰現象所引發的大尺度環流變化特性有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳昭銘指出，過去研究顯示，反聖嬰現象會在北太平洋引發3種類型的高壓變化，以第1種及第2種類型較多；第1類型為高壓變化過強，往西延伸橫跨台灣到南中國海，颱風不易於台灣東南側生成，生成颱風也多會沿高壓變化南側西行，不易接近台灣。

陳昭銘認為，第2類型主要變化位於台灣至日本間海域，於台灣南側、東南側為高壓變化，北側、東北側為低壓變化，有助颱風生成位置易偏北，生成後也易往北移動，這與2022年颱風活動狀態相似。

陳昭銘說，3年連續反聖嬰現象也曾在1998至2000年發生過，但這3年中有2個颱風登陸台灣，2020年迄今無颱風登陸台灣，算是相當特殊的案例。

中央氣象局長期預報課課長羅資婷說，若到今年年底也無颱風登陸台灣，2020年至2022年將寫下連續3年無颱風登陸台灣的紀錄，是有觀測紀錄以來首次發生。

羅資婷說，以2020年至2022年夏季來看，反聖嬰持續發展，且這3年夏季印度洋的海溫也偏暖，偏強的太平洋高壓不利於颱風的生成，使得這3年的夏季西北太平洋生成颱風個數的確較氣候值偏少。

換言之，連續3年反聖嬰的發展雖然並不一定伴隨連續3年無颱風登陸台灣，但搭配偏暖的印度洋海溫配置，間接造成太平洋高壓偏強的影響，提供了不利颱風生成的環境場。

羅資婷認為，颱風生成個數少，再加上太平洋高壓偏強且位置更偏西的因素，造成颱風直接侵襲台灣的機率也偏低。

羅資婷說，從歷史資料的分析來看，太平洋高壓有增強的趨勢，不利於颱風生成，在未來暖化的情境下，西北太平洋颱風生成個數也有減少的趨勢，另有研究指出，未來西北太平洋颱風路徑北移，侵襲日本、韓國的颱風會增加，通過菲律賓附近的颱風減少，往台灣及華南的颱風雖有減少但不確定性仍高。

國立彰化師範大學地理學系教授涂建翊說，即便過去每年平均登陸台灣的颱風個數本來就不多，但要連續3年都沒有也確實不常見。過去已有不少研究都提到，聖嬰（反聖嬰）現象對於颱風的生成位置有明顯影響，特別是秋季，連帶也影響颱風移動路徑，但是對於侵台颱風個數是否有顯著影響，則沒有定論。

涂建翊說，也有研究認為，颱風的路徑變化具有明顯的年代振盪特徵，10幾年就會改變一次。而透過模式模擬發現，在暖化情境下，颱風生成個數將會減少，但強度可能增強，路徑部分往北移動機率相對提高。不過，暖化屬於長期變化趨勢，若要說這3年是受到全球暖化所影響，可能會遭受一些質疑。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
《流星花園》女星生下50cm巨嬰　產前還在喝珍奶
在家打PS5　他突遭「天打雷劈」肉體燒焦
IU打破南韓23年紀錄！　粉絲興奮「見證歷史」
快訊／林昀儒、陳思羽混雙再勝　首度合拍就闖進WTT挑戰賽冠軍
勃起硬度分4級　正常「摸起來像這水果」
台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄
高雄「網美火鍋店」開幕2週被撞爛　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

校園單日+5000「連5天增加逾5千例」　確診累計逾52萬例

Novavax庫存僅剩2.4萬劑！指揮中心：第二批50萬劑下週抵台

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台灣2020年至今「沒有颱風登陸」　恐首次創下新紀錄

佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

他問老鳥上班都不帶背包？一眨眼就消失　內行人：必備技能

下車「卡片餘額負數」被司機要求補錢　大批苦主湧入狂喊被騙過

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

校園單日+5000「連5天增加逾5千例」　確診累計逾52萬例

Novavax庫存僅剩2.4萬劑！指揮中心：第二批50萬劑下週抵台

小威歡迎費德勒加入「退休俱樂部」　「你如此優雅告別網球」

睽違2年...田馥甄高雄開唱　Selina、Ella驚喜「現蹤巨蛋」！

點宵夜竟打開「潘朵拉盒子」！妹子淚斷5年情：一切都回不去了

台股周線再度收黑　法人：聯準會FOMC會議後量能有望回溫

富邦悍將首局灌4分　統一獅終止4連勝

拋重磅！原神宣布與《鬼滅》動畫公司幽浮社長期合作　玩家暴動

MG跨界電動車「大陸只賣58.7萬」！頂規85萬有找、台灣有望引進

基隆火車站濺血！醉男砸酒瓶「狠刺好友」　民眾嚇壞報警

快訊／林昀儒、陳思羽混雙再勝　首合拍就闖進WTT挑戰賽冠軍戰

重量級ETF結構調整！投信爆量加碼永豐金逾10萬張　重砍力積電

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

「冷凍水餃哪家最頂」內行推爆1家：不沾醬也超讚

館長權威說明：臥推壓頸部起槓位置就錯誤

吳夢夢曝「八成女優」來源：一次S就2萬　一天接5人

宜蘭女開霍爾的移動超跑趴趴走！在地人曝內幕

電線桿旁心碎一幕！網看懂他「心裡下大雨」

南瑪都挑戰強颱　挾雨彈「連炸3天」　

中職觀眾正到轉播驚嘆「是美女耶」　3人身分大有來頭

死亡+46！最年輕30多歲女「解隔一週爆新症狀」　送醫隔日心跳停止

蘋果直營店「排隊2小時」等不到結帳！他傻眼

好市多結帳「被逼做1件事」...她氣炸投訴

更多熱門

相關新聞

南瑪都挑戰強颱　挾雨彈「連炸3天」　

南瑪都挑戰強颱　挾雨彈「連炸3天」　

南瑪都颱風已達中颱上限，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今下午分析，南瑪都颱風眼變清晰，眼屎都沒了，未來36小時內達顛峰，有機會挑戰強颱。氣象局表示，南瑪都颱風外圍環流水氣影響，明(9/17)天起北部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其中東部、東南部有較大雨勢，將持續到下週一(9/19)。

午後雨彈開炸了！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

午後雨彈開炸了！3縣市大雨特報　防雷擊強陣風

台灣政策法美國加碼軍援台灣

台灣政策法美國加碼軍援台灣

今午後3地防雨彈　氣象局曝「下週後半期有颱風生成機會」

今午後3地防雨彈　氣象局曝「下週後半期有颱風生成機會」

南瑪都「環流寬廣」挾水氣　彭啟明曝「接下來還有颱風發展機會」

南瑪都「環流寬廣」挾水氣　彭啟明曝「接下來還有颱風發展機會」

關鍵字：

颱風登陸台灣天氣氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

黃鴻升走2年「我們想你」！

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面