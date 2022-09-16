今午後3地防雨彈　氣象局曝「下週後半期有颱風生成機會」

▲今午後部分縣市仍須留意雷陣雨 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

南瑪都颱風朝日本九州前進，雖對台未有直接影響，但環流寬廣將帶來水氣，氣象局表示，今午後南部、東半部、其他各地山區可能有局部短暫陣雨；另下週後半期仍有颱風發展機會。

今天吹微弱偏北風，清晨西半部沿海有零星短暫陣雨，高雄有零星短暫雨，大台北今上午也有短暫陣雨包括陽明山和台北南區；今午後南部、東半部、其他各地山區，也可能有局部短暫雷陣雨。溫度部分，今天大致秋高氣爽，清晨低溫22度到25度，白天為31度到33度，台東則有36度高溫機率，台東也已發高溫資訊。

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中央氣象局預報員林定宜指出，梅花颱風今上午8點在山東半島附近變性溫帶氣旋，中度颱風南瑪都今天上午8點在台北東方1480公里海面上，向西北進行，朝日本九州前進，對台灣天氣不至於有直接影響，但要留意長浪，可到2到3米高。

林定宜表示，週六至下週一(9/17~9/19)受南瑪都颱風低壓帶環流影響，吹偏北風，將帶來水氣，北部、東部和東南部會有局部短暫陣雨，其中東部和東南部有局部較大雨勢，其他地區變化比較小，白天多雲到晴，午後東半部和其他山區有局部短暫雨。

林定宜指出，下週後半期在西北太平洋上，還是會有颱風發展機率，不過目前不確定還是很高，生成位置、強度、路徑都有很大不確定性，仍待持續觀察。