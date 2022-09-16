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穩了？台中市長最新民調出爐　盧秀燕領先蔡其昌30個百分點

▲「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊，盧秀燕怒回擊：中央黑箱作業。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

記者崔至雲／台北報導

2022年底九合一選舉剩下71天，大台中市政發展協會公布2022台中市選舉民調，根據民調顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕以51.5％領先民進黨參選人蔡其昌的21.9％，盧蔡支持度差距將近30個百分點。針對台中市議員的民調也顯示，藍議員候選人支持度為26.2％，綠議員支持度則為19.4％，但仍有32.2％民眾尚未決定議員支持人選。

東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民表示，面對2022選舉投票日剩下2個多月，為了解民意走向，特委託民調機構針對2022台中市選舉進行民調，調查發現盧秀燕信任度與滿意度為71.7％與72.5％，蔡其昌信任度則為35.4%，他的問政滿意度為43％。

潘兆民提到，2022台中市長選舉民調結果，盧秀燕支持度為51.5％，蔡其昌支持度為21.9％，盧蔡支持度差距將近30個百分點 。當中泛藍會投給盧秀燕是壓倒性的92.9％，投給蔡其昌僅1.8％。泛綠投給蔡其昌有62.2％，會投給盧秀燕也有25.3％。這次民調也針對台中市議員選舉進行民調預測，國民黨籍議員候選人支持度為26.2％，民進黨議員支持度則為19.4％，仍有32.2％民眾尚未決定議員支持人選。

前台中市議員王秋冬解讀，上一屆2018台中市長選舉，盧秀燕領先林佳龍20多萬票，得票率大概領先15％，這次2022台中市長選舉，以目前民調預測盧市長都領先蔡其昌30個百分點上下，比上次差距更大，他認為是民進黨中央執政不力，疫苗問題不斷發酵，衝擊蔡其昌支持度。

王秋冬還提到，蔡其昌是現任立法院副院長，但是這幾年民進黨中央政府承諾的台中海線大型建設都無法落實，會讓鄉親覺得蔡副院長既然是民進黨籍，卻讓中央的承諾跳票，會顯現在支持度上。另外在台中鄉親很在意的空污問題上，比起盧秀燕市府積極整治中火污染，蔡其昌多次站在對立面，也會讓民眾質疑。

前台中縣議員劉坤鱧則提到，盧市長的民調很高，平均都在五成上下，少數低於五成就是在海線兩區、南屯、中西區這幾區，這也是民進黨比較強的地方，他認為現在民進黨有中央執政優勢，盧秀燕市長應該努力串連彰化、南投，因為從歷史脈絡來看，中彰投就是生活共同圈，盧市長若能扮演跨縣市發展的角色，民眾會更寄與厚望。

這次大台中市政發展協會委託艾普羅公司執行台中市政總體檢，針對台中市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間為111年9月5、6日，共成功訪問1,073份有效樣本，資料依照台中市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間
 

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